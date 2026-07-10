На Верх-Нейвинском пруду введен режим повышенной готовности из-за осадков
На водосбросе Верх-Нейвинской плотины в АО «Уральский электрохимический комбинат» (УЭКХ) 10 июля в связи с обильными осадками и достижением предельного уровня воды введен режим повышенной готовности, сообщила администрация Новоуральского городского округа.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
«Есть риски подтопления 1-4 п/п и промзоны НГО по руслу Обводного канала. Предприятие предпринимает требуемые меры по сдерживанию воды в Обводном канале и Верх-Нейвинском пруду, в работе задействованы все оперативные службы комбината и города»,— говорится в сообщении.
По информации синоптиков 11-13 июля местами на территории Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, крупный град, ветер до 25 м/с.