На Верх-Нейвинском пруду введен режим повышенной готовности из-за осадков

На водосбросе Верх-Нейвинской плотины в АО «Уральский электрохимический комбинат» (УЭКХ) 10 июля в связи с обильными осадками и достижением предельного уровня воды введен режим повышенной готовности, сообщила администрация Новоуральского городского округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Есть риски подтопления 1-4 п/п и промзоны НГО по руслу Обводного канала. Предприятие предпринимает требуемые меры по сдерживанию воды в Обводном канале и Верх-Нейвинском пруду, в работе задействованы все оперативные службы комбината и города»,— говорится в сообщении.

По информации синоптиков 11-13 июля местами на территории Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, крупный град, ветер до 25 м/с.

Яна Чипура