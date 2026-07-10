Грозы и сильные дожди ожидаются в пятницу в Свердловской области

В Свердловской области в пятницу ожидаются грозы и сильные дожди, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Высокая грозовая активность прогнозируется в центральных районах: грозы также связаны с холодным фронтом, который протянулся на юг через Челябинскую область.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Спиридович Фото: Елена Спиридович

Днем пятницы в Екатеринбурге температура составит +26°..+28°, будет в основном облачно, вероятность грозы 25%, кратковременные дожди, вечером дождь, ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 3-8 м/с. В субботу дождь, ночью +19°, днем +27°, в воскресенье — ночью +17°, днем +26° и облачно. Дожди вернутся на следующей неделе.

Ирина Пичурина