Выставку «Иннопром-2026» в Екатеринбурге посетили более 52 тыс. человек

Международную промышленную выставку «Иннопром-2026», проходившую с 6 по 9 июля в Екатеринбурге, за четыре дня посетили более 52 тыс. человек, сообщили в администрации города. Власти Екатеринбурга подписали пять соглашений о сотрудничестве, провели семь мероприятий и несколько рабочих встреч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Выставка прошла в «Екатеринбург-ЭКСПО» в 16-й раз, ее темой стала «Индустрия 360: производство без границ». Страной-партнером в этом году стала Индонезия. В мероприятии принимали участие представители более 50 стран, в том числе 13 официальных делегаций, главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии также посетили выставку.

В ходе деловой программы прошло более 100 мероприятий на темы цифровизации промышленности, беспилотных технологий, технологий для городов, автоматизации производства, техрегулирования, инвестиций в промышленность, международного сотрудничества и других. Свои стенды разместили пять стран и 24 российских региона.

Ирина Пичурина