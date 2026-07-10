Новак: нефтяники держат на своих АЗС цены по уровню инфляции
Российские нефтяные компании сохраняют цены на своих автозаправочных станциях (АЗС) на уровне не выше инфляции. Об этом заявил журналистам вице-премьер России Александр Новак.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Вертикально-интегрированные компании, наши основные производители нефтепродуктов, они цены держат по уровню инфляции», — отметил господин Новак. При этом зампред правительства отметил, что некоторые перекупщики используют кризис на топливном рынке, чтобы дополнительно заработать, и повышают цены.
«За этим нужно внимательно следить, в том числе и региональным управлениям ФАС и региональному штабу», — подчеркнул Александр Новак. По его словам, важно не допустить спекулятивного роста цен на заправках.
Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая. Ограничения затронули уже более 30 российских регионов. Это спровоцировало рост цен на АЗС. Самый сильный рост цен был зафиксирован в Севастополе, по данным Росстата, с 23 по 29 июня бензин подорожал на 30%. В целом по России с 23 по 29 июня цены на бензин выросли на 1,6%, неделей ранее — на 3%. Вице-премьер Александр Новак поручил ФАС непрерывно наблюдать за ценами на топливо в России.
Исторически регулирование цен на топливо в России часто осуществлялось таким образом, чтобы рост на АЗС не превышал инфляцию, что достигалось благодаря государственным механизмам, таким как демпфер, призванный сдерживать внутренние цены при высоких экспортных. Однако на практике механизм демпфера часто требовал корректировок и приводил к спорам между Минфином и нефтяными компаниями из-за бюджетных выплат или сверхприбылей. Начиная с середины 2023 года, оптовые цены на бензин начали активно расти, что было связано с намерениями Минфина сократить демпферные субсидии, плановыми ремонтами НПЗ и сезонным увеличением спроса. Это приводило к снижению рентабельности АЗС, вынуждая их повышать розничные цены.