Новак: нефтяники держат на своих АЗС цены по уровню инфляции

Российские нефтяные компании сохраняют цены на своих автозаправочных станциях (АЗС) на уровне не выше инфляции. Об этом заявил журналистам вице-премьер России Александр Новак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Вертикально-интегрированные компании, наши основные производители нефтепродуктов, они цены держат по уровню инфляции», — отметил господин Новак. При этом зампред правительства отметил, что некоторые перекупщики используют кризис на топливном рынке, чтобы дополнительно заработать, и повышают цены.

«За этим нужно внимательно следить, в том числе и региональным управлениям ФАС и региональному штабу», — подчеркнул Александр Новак. По его словам, важно не допустить спекулятивного роста цен на заправках.

Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая. Ограничения затронули уже более 30 российских регионов. Это спровоцировало рост цен на АЗС. Самый сильный рост цен был зафиксирован в Севастополе, по данным Росстата, с 23 по 29 июня бензин подорожал на 30%. В целом по России с 23 по 29 июня цены на бензин выросли на 1,6%, неделей ранее — на 3%. Вице-премьер Александр Новак поручил ФАС непрерывно наблюдать за ценами на топливо в России.