Песков подтвердил контакты России и Турции о перепродаже ЗРК С-400
Россия и Турция обсуждали вопрос ранее поставленных Анкаре зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, эта тема входит в число сверхчувствительных.
«У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме, и мы будем продолжать контакты с турецкой стороной по этому вопросу»,— сказал господин Песков на брифинге. Так он прокомментировал сообщения турецких СМИ о том, что Анкара перепродала российские С-400 для снятия американских санкций.
Турецкое Hurriyet со ссылкой на «имеющиеся данные» писало, что Анкара перепродала российские С-400 одной из стран Персидского залива. В обмен, по информации издания, США пообещали снять с Турции санкции и вернуть страну в программу истребителей F-35. При этом во время саммита НАТО на этой неделе американский президент Дональд Трамп говорил, что вопрос с наличием у Турции С-400 не беспокоит Штаты в контексте сделки по F-35, однако ее еще предстоит согласовать. Тогда же господин Трамп анонсировал отмену санкций против Турции.
Турция получила ЗРК С-400 в 2019 году. После этого США начали требовать отказа страны от российских ракетных систем в пользу американских Patriot. Кроме того, Вашингтон исключил Анкару из программы F-35 и ввел санкции в отношении руководства турецкого оборонно-промышленного комплекса.
Приобретение Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 в 2017 году стало причиной её исключения из американской программы поставок истребителей пятого поколения F-35. США требовали отказа от С-400, предлагая взамен ЗРК Patriot, но Анкара не согласилась, что привело к введению санкций. На фоне этого Турция неоднократно демонстрировала готовность к компромиссам по использованию С-400, но не к полному отказу от них, стремясь улучшить отношения с Вашингтоном и возобновить сотрудничество по F-35 или хотя бы по F-16.
Россия, в свою очередь, подтверждала, что поставленные Анкаре С-400 остаются на вооружении турецкой армии, несмотря на сообщения СМИ о возможном возвращении или перепродаже комплексов. Москва и Анкара продолжают диалог, что позволяет решать возникающие проблемы и развивать отношения, несмотря на давление на Турцию со стороны Запада, стремящегося минимизировать её взаимодействие с Россией. Вопрос С-400 регулярно поднимается в контексте переговоров, являясь одной из чувствительных тем в отношениях между Россией, Турцией и США.