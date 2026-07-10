Песков подтвердил контакты России и Турции о перепродаже ЗРК С-400

Россия и Турция обсуждали вопрос ранее поставленных Анкаре зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, эта тема входит в число сверхчувствительных.

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«У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме, и мы будем продолжать контакты с турецкой стороной по этому вопросу»,— сказал господин Песков на брифинге. Так он прокомментировал сообщения турецких СМИ о том, что Анкара перепродала российские С-400 для снятия американских санкций.

Турецкое Hurriyet со ссылкой на «имеющиеся данные» писало, что Анкара перепродала российские С-400 одной из стран Персидского залива. В обмен, по информации издания, США пообещали снять с Турции санкции и вернуть страну в программу истребителей F-35. При этом во время саммита НАТО на этой неделе американский президент Дональд Трамп говорил, что вопрос с наличием у Турции С-400 не беспокоит Штаты в контексте сделки по F-35, однако ее еще предстоит согласовать. Тогда же господин Трамп анонсировал отмену санкций против Турции.

Турция получила ЗРК С-400 в 2019 году. После этого США начали требовать отказа страны от российских ракетных систем в пользу американских Patriot. Кроме того, Вашингтон исключил Анкару из программы F-35 и ввел санкции в отношении руководства турецкого оборонно-промышленного комплекса.