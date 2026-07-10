В Сибири рекомендовали перейти на дистанционную работу из-за нехватки топлива

Правительство Новосибирской области рекомендовало компаниям перевести сотрудников на дистанционный режим работы для экономии топлива. В Томской области власти также предложили чиновникам проводить совещания в онлайн-формате, сообщила «РИА Томск» замглавы региона по управлению делами Ольга Крылова.

При переводе на дистанционный формат работодатели Новосибирской области не должны допустить «нарушения социальных, экономических процессов и требований законодательства», отмечается в постановлении правительства о введении режима повышенной готовности. Жителям Новосибирской области рекомендуется также ограничить передвижение на личных автомобилях и внимательно рассчитывать количество топлива при поездках.

По данным замгубернатора Томской области, госорганы региона расходуют около 15 тыс. л топлива в месяц. Из-за удаленности большинства муниципалитетов от областного центра должностным лицам рекомендовали детальнее планировать служебные выезды и при возможности вести работу удаленно, сообщила Ольга Крылова.

Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая. Ограничения затронули уже более 30 российских регионов. В конце июня несколько АЗС в Новосибирской области приостановили продажу топлива физлицам. По данным властей на 4 июля, значительная часть АЗС региона не работала. В Томской области в конце июня правительство сообщало о «локальном дефиците» топлива.