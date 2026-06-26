В Томской области возник локальный дефицит топлива
Дефицит основных видов топлива зафиксирован на автозаправочных станциях (АЗС) в Колпашевском, Асиновском, Зырянском и Тегульдетском районах Томской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на мониторинг рынка.
Недостаток топлива вызван повышенным спросом, уточняется в сообщении. Власти заявили, что рост розничных продаж бензина подскочил на 15% за неделю. Запасы топлива в муниципалитетах планируют восстановить уже сегодня.
«Некоторые компании временно ограничили объем одной заправки и использование внешней тары для того, чтобы не допустить ажиотажный спрос»,— уточняется в пресс-релизе. Правительство отметило, что о возможных временных мерах можно узнать непосредственно на конкретных АЗС.
Ранее об аналогичных ограничениях сообщила администрация города Стрежевого в Томской области. Продажу топлива с начала июня ограничили в более чем 20 российских регионах. Первыми о таких мерах объявили власти Крыма — там дефицит вызван логистическими сложностями из-за ударов ВСУ по трассе «Новороссия». По словам властей Краснодарского и Ставропольского краев, а также Ростовской области, дефицита бензина в регионах нет, несмотря на жалобы жителей.
Ситуация с дефицитом топлива в Томской области, где в Колпашевском, Асиновском, Зырянском и Тегульдетском районах зафиксирована нехватка основных видов топлива, является частью более широкой проблемы, охватившей многие регионы России. Продажу топлива ограничили в более чем 20 российских регионах. Это связано с системным дисбалансом между производственными возможностями нефтеперерабатывающих заводов и растущим спросом на высокооктановые бензины АИ-92 и АИ-95.
Помимо повышенного спроса, дефицит обусловлен сезонным увеличением потребления топлива, ростом активности туризма и дорогой логистикой. Независимые АЗС, не имеющие собственных НПЗ и складских мощностей, сталкиваются с перебоями поставок из-за ограниченного объема отгрузок с НПЗ и высокой стоимости топлива на бирже. Свою роль играют и внеплановые остановки НПЗ, а также высокий спрос со стороны аграриев.
Например, ранее в августе 2023 года сообщалось о нехватке топлива в Новосибирской, Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Рязанской областях, Калмыкии и Крыму. Ситуация в южных регионах осложняется высокой загруженностью железных дорог, в том числе из-за необходимости переориентации экспорта угля с западных направлений на восток. Помимо этого, власти Ростовской области отмечали, что выросший спрос на моторное топливо связан с возросшим транспортным потоком на альтернативном маршруте в Крым через Ростовскую область и новые регионы. Власти Амурской области, столкнувшись с подобным топливным кризисом и масштабным дефицитом бензина на Дальнем Востоке, в августе 2025 года создали месячный запас топлива и наладили бесперебойные поставки.