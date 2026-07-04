В Новосибирской области не работает значительная часть АЗС

Ситуация с топливообеспечением Новосибирской области «остается напряженной», сообщило правительство региона. Значительная часть АЗС не работает, на работающих — очереди. Приоритет отдается заправке машин оперативных служб и общественного транспорта.

Как заявил замгубернатора Олег Клемешов, сегодня с 3:00 до 5:00 на АЗС «Газпромнефти» была обеспечена приоритетная заправка автомобилей специальных и коммунальных служб, а также машин скорой помощи и общественного транспорта. С 12:00 до 15:00 на девяти заправках «Газпромнефти» в Новосибирске, Бердске, Искитиме будут заправлять автомобили экстренных служб, работающих в круглосуточном режиме.

«Газпромнефть» возобновила работу части безоператорных станций с дистанционным контролем возможных нарушений. Общественный транспорт и все коммунальные службы работают в штатном режиме, «несмотря на возникшие сложности», добавил господин Клемешов.

Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая. Ограничения затронули уже более 30 российских регионов. В конце июня несколько АЗС в Новосибирской области приостановили продажу топлива физлицам. Новосибирские власти попросили «Газпромнефть» увеличить поставки всех видов топлива в регион.