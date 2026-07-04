В Новосибирской области не работает значительная часть АЗС
Ситуация с топливообеспечением Новосибирской области «остается напряженной», сообщило правительство региона. Значительная часть АЗС не работает, на работающих — очереди. Приоритет отдается заправке машин оперативных служб и общественного транспорта.
Как заявил замгубернатора Олег Клемешов, сегодня с 3:00 до 5:00 на АЗС «Газпромнефти» была обеспечена приоритетная заправка автомобилей специальных и коммунальных служб, а также машин скорой помощи и общественного транспорта. С 12:00 до 15:00 на девяти заправках «Газпромнефти» в Новосибирске, Бердске, Искитиме будут заправлять автомобили экстренных служб, работающих в круглосуточном режиме.
«Газпромнефть» возобновила работу части безоператорных станций с дистанционным контролем возможных нарушений. Общественный транспорт и все коммунальные службы работают в штатном режиме, «несмотря на возникшие сложности», добавил господин Клемешов.
Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая. Ограничения затронули уже более 30 российских регионов. В конце июня несколько АЗС в Новосибирской области приостановили продажу топлива физлицам. Новосибирские власти попросили «Газпромнефть» увеличить поставки всех видов топлива в регион.
Проблемы с поставками топлива на АЗС в Новосибирской области и других регионах России начались в конце мая. К августу 2023 года дефицит топлива был зафиксирован в более чем 30 российских регионах, включая Астраханскую, Рязанскую, Волгоградскую, Саратовскую области, Калмыкию и Крым. Тогда сообщалось, что в Минэнерго связывали сложности с возросшей загруженностью железных дорог в туристический сезон, а местные топливные компании объясняли дефицит внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и перераспределением поставок из Сибири в европейскую часть страны.
Независимые АЗС Сибири, включая Новосибирскую область, сталкивались с риском нехватки бензина, а запасы оценивались в 5-7 дней. Причинами также назывались перебои с поставками по железной дороге, закрытие НПЗ на ремонт, рост стоимости топлива на оптовом рынке и дисбаланс цен с розницей. Например, в октябре 2025 года некоторые новосибирские сети АЗС приостановили розничные продажи бензина АИ-92 из-за прекращения отгрузок с Омского НПЗ, входящего в структуру "Газпром нефти".
Ситуация с топливообеспечением затрагивала не только водителей, но и различные секторы экономики. Так, в сентябре 2023 года аграрии Новосибирской области жаловались на высокую стоимость и нехватку дизельного топлива, опасаясь негативных последствий для уборочной кампании и сева озимых. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в сентябре 2023 года инициировала проверку экономической обоснованности цен на мелкооптовую реализацию топлива в Новосибирской области.