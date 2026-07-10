В Петербурге 18-летний взломщик похитил у гендиректора 37,4 млн рублей из сейфа

Полиция Петроградского района задержала подозреваемого в хищении 37,43 млн рублей. Молодой человек проник в квартиру под предлогом проверки средств, озвученным телефонными мошенниками сыну потерпевшего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Молодой человек проник в квартиру под предлогом проверки средств

Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Молодой человек проник в квартиру под предлогом проверки средств

Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

21-летнему сыну гендиректора коммерческой фирмы позвонили лжесотрудники ведомств и убедили впустить в квартиру на Вязовой улице постороннего. Тот вскрыл сейф и забрал наличные. Утром 9 июля подозреваемого — 18-летнего местного жителя — задержали у дома 72 корпус 1 по улице Маршала Казакова. Возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Устанавливаются личности кураторов и возможные дополнительные эпизоды.

Кирилл Конторщиков