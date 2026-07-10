Старинная агава пробила потолок оранжереи Ботанического сада

В Ботаническом саду Петра Великого готовится к уникальному событию: старейшая в коллекции агава Сальма, возраст которой оценивается в 90 лет, начала формировать цветонос. Растение пробило потолок оранжереи и впервые в своей жизни готовится зацвести, после чего погибнет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Агава развивает цветонос крайне медленно

Фото: Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург Агава развивает цветонос крайне медленно

Фото: Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург

Как сообщила главный агроном и научный куратор коллекции растений аридных областей Земли Евгения Романова, агава развивает цветонос крайне медленно. Ранее цветущие в оранжерее агавы других видов проходили путь от почки до цветков за 3–3,5 месяца. Случаев цветения агавы Сальма за всю историю коллекции зафиксировано не было — сведений об этом событии куратору найти не удалось. Цветение для данного вида является финальным аккордом жизненного цикла: после созревания семян растение отмирает. Сотрудники сада рассчитывают получить семенной материал для сохранения вида в коллекции.

Кирилл Конторщиков