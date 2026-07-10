МЭА: страны ОПЕК+ нарастили нефтедобычу на 2,17 млн б/с в июне

Семь стран ОПЕК+ по итогам июня увеличили нефтедобычу на 2,17 млн баррелей в сутки, до 26,38 млн б/с. Это на 7,5 млн б/с меньше плана, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Целевой уровень для стран ОПЕК+, добровольно ограничивающих нефтедобычу, составлял в июне 33,89 млн б/с. Россия увеличила нефтедобычу в июне на 120 тыс. б/с. Саудовская Аравия — на 900 тыс. б/с. Кувейт — на 630 тыс. б/с. Ирак — на 490 тыс. б/с. Алжир — на 10 тыс. б/с. Оман — на 30 тыс. б/с.

При этом Казахстан в июне сократил добычу нефти на 50 тыс. б/с. Добыча всех стран ОПЕК+ в июне выросла на 2,14 млн б/с, до 32,44 млн б/с.

5 июля семь стран ОПЕК+ договорились увеличить предельный уровень добычи нефти в августе на 188 тыс. б/с. Такое же решение страны принимали последние два месяца после выхода ОАЭ из организации.

Подробнее — в материале «Ъ» «Альянс держит бур».