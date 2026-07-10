МЭА: страны ОПЕК+ нарастили нефтедобычу на 2,17 млн б/с в июне
Семь стран ОПЕК+ по итогам июня увеличили нефтедобычу на 2,17 млн баррелей в сутки, до 26,38 млн б/с. Это на 7,5 млн б/с меньше плана, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА).
Целевой уровень для стран ОПЕК+, добровольно ограничивающих нефтедобычу, составлял в июне 33,89 млн б/с. Россия увеличила нефтедобычу в июне на 120 тыс. б/с. Саудовская Аравия — на 900 тыс. б/с. Кувейт — на 630 тыс. б/с. Ирак — на 490 тыс. б/с. Алжир — на 10 тыс. б/с. Оман — на 30 тыс. б/с.
При этом Казахстан в июне сократил добычу нефти на 50 тыс. б/с. Добыча всех стран ОПЕК+ в июне выросла на 2,14 млн б/с, до 32,44 млн б/с.
5 июля семь стран ОПЕК+ договорились увеличить предельный уровень добычи нефти в августе на 188 тыс. б/с. Такое же решение страны принимали последние два месяца после выхода ОАЭ из организации.
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В июне семь стран-участниц ОПЕК+, включая Россию, Кувейт, Ирак, Алжир и Оман, увеличили нефтедобычу, что является частью стратегии по постепенному отказу от добровольных ограничений, действующей с апреля 2025 года. Эти изменения в квотах происходят ежемесячно, и аналогичное повышение, хоть и с немного другим числовым показателем, было согласовано и на май. Этот консервативный подход к увеличению добычи направлен на стабилизацию нефтяного рынка, который находится в состоянии «шока».
Однако фактически реальный рост добычи пока не наблюдается, несмотря на повышение квот, поскольку многие ключевые участники, включая Саудовскую Аравию, не могут использовать имеющиеся квоты или их добыча остается существенно ниже целевых показателей. Это связано, в частности, с ограничениями в Ормузском проливе и сложностями с экспортом, а также с инцидентами на экспортных объектах и санкциями в отношении России. Эксперты считают, что такие решения ОПЕК+ служат подготовкой для увеличения производства после урегулирования геополитической обстановки, например, открытия пролива, и направлены на поддержание контроля над ситуацией и демонстрацию единства альянса.
Международное энергетическое агентство (МЭА) регулярно сообщает о превышении странами ОПЕК+ целевых уровней добычи, как это было, например, в сентябре, когда превышение составило 910 тысяч баррелей в сутки. При этом МЭА прогнозирует, что мировой спрос на нефть может достичь пика к 2029 году, а затем начать снижаться, что может помешать странам ОПЕК+ удерживать цены на приемлемых уровнях из-за ожидаемого превышения предложения над спросом.