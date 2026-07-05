Альянс держит бур

ОПЕК+ (включая Россию) сохранила осторожные темпы повышения квот на добычу нефти. На август, как на июнь и июль, их объем повышен на 188 тыс. баррелей в сутки. Судоходство по Ормузскому проливу только начинает восстанавливаться, спрос на нефть в Китае ниже многолетних минимумов, а риски избытка предложения уже привели к падению цен на сырье, отмечают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amr Alfiky / Reuters Фото: Amr Alfiky / Reuters

Семь стран ОПЕК+, включая Россию, согласовали увеличение предельного уровня добычи нефти в августе на 188 тыс. баррелей в сутки (б/с), сообщили в альянсе по итогам встречи 5 июля. Это соответствует размеру повышения квот на июнь и июль, альянс сохраняет такой шаг после выхода из ОПЕК и ОПЕК+ ОАЭ.

Как и в предыдущие два месяца, Россия и Саудовская Аравия смогут нарастить добычу нефти в августе на 62 тыс. б/c к июню каждая. Размер квот повышен до 9,88 млн и до 10,41 млн б/c соответственно. Квота для Ирака на август увеличена на 26 тыс. б/c, до 4,4 млн б/c, для Кувейта — на 16 тыс. б/c, до 2,66 млн б/c, для Казахстана — на 10 тыс. б/c, до 1,61 млн б/c, для Алжира — на 6 тыс. б/c, до 1,001 млн б/c, для Омана — на 5 тыс. б/c, до 836 тыс. б/c.

В ОПЕК+ традиционно отметили, что продолжат отслеживать и оценивать рыночные условия, и подтвердили важность осторожного подхода и сохранения полной гибкости в отношении увеличения, приостановки или отмены добровольных ограничений. Встреча, на которой ОПЕК+ рассмотрит квоты на сентябрь, назначена на 2 августа.

Как отмечали аналитики, страны ОПЕК+ в последние месяцы были ограничены в возможности реально повысить добычу из-за перекрытия Ормузского пролива. С подписания соглашения между США и Ираном в середине июня трафик на маршруте восстанавливается, но число рейсов остается значительно ниже, чем до начала конфликта, указывают в Vortexa.

По оценкам аналитиков, которые приводит S&P Global, разгрузка накопленных в регионе запасов нефти может занять несколько недель. Тем не менее, продолжают там, начало восстановления поставок уже привело к снижению цен, так как рынки оценивают вероятность внезапного избытка предложения. Согласно прогнозу, который приводит Argus, в июне—июле из стран Ближнего Востока в Европу будет доставлено не менее 16 млн баррелей нефти. Стоимость Urals за неделю к 26 июня в портах Балтики снизилась на $10,58, до $45,13 за баррель (FOB).

В Vortexa обращают внимание, что импорт нефти Китаем в июне снижался четвертый месяц подряд: морские поставки сырья упали до чуть более 6 млн б/c, самого низкого уровня как минимум с 2016 года. Аналитики связывают сокращение спроса на нефть в КНР в основном с быстрым ростом альтернативных источников энергии. По оценкам Vortexa, даже при оптимистичном сценарии спрос на нефть в Китае вряд ли полностью восстановится во второй половине 2026 года.

Эксперт по энергетике Кирилл Родионов говорит, что решение ОПЕК+ продолжает стратегию мягкого повышения квот, которой страны придерживались во время блокировки Ормузского пролива. По его оценке, с февраля по август 2026 года общая квота выросла примерно на 940 тыс. б/с, что сопоставимо с квотой Алжира или добычей Омана.

Господин Родионов прогнозирует, что в четвертом квартале котировка Brent сохранится вблизи $60 за баррель. К этому моменту, по его оценке, транзит по Ормузскому проливу вернется к норме, а после выборов в Израиле в октябре риски эскалации на Ближнем Востоке снизятся. Старший аналитик по нефтегазовому и транспортному секторам «Эйлера» Андрей Полищук ожидает, что смягчение ограничений будет происходить такими же темпами до сентября, после чего вероятна пауза, и возобновится снижение квот в 2027 году, если ожидания по росту спроса подтвердятся.

По последним данным ОПЕК, в мае добыча нефти в России снизилась на 9 тыс. б/c к апрелю, до 9,009 млн б/c. Это на 690 тыс. б/c меньше майской квоты для России. Экспорт же российской нефти растет в условиях роста повреждений НПЗ из-за атак. По данным S&P Global Commodities at Sea (CAS), в июне морские отгрузки сырья из России увеличились на 9% к маю и на 28% год к году, до 4,41 млн б/c. В частности, поставки в Китай выросли на 12% месяц к месяцу и на 6% год к году, до 965,6 тыс. б/c. Экспорт в Индию сократился на 59% и 42% соответственно, до 939,3 тыс. б/c. Но, отмечают аналитики, Россия наращивает морскую перевозку нефти в Египет и Сингапур, крупные центры перевалки сырья, потому объем поставок на индийский рынок может быть пересмотрен в сторону повышения. Морской экспорт российских нефтепродуктов в июне, по данным CAS, сократился на 15% к маю и на 31% год к году, до 1,61 млн б/c.

Ольга Озембловская, Анатолий Костырев