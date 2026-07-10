Члены фракции ЕР в горсовете Бердска заявились на выборы самовыдвиженцами

Несколько членов фракции «Единой России» (ЕР) в горсовете Бердска (второй по численности населения город Новосибирской области) пошли на очередные выборы муниципального парламента в качестве самовыдвиженцев. Это следует из данных ГАС «Выборы».

На новый срок планирует избраться вице-спикер завершающего свою работу пятого созыва Максим Аредаков. Кроме того, на этот раз сами выдвинули свои кандидатуры члены фракции ЕР Евгения Перфилова, Андрей Пилько, Александр Мукасеев, Константин Болтрукевич, Алексей Шаталов.

Как писал «Ъ-Сибирь», во фракции единороссов в настоящее время состоит 13 человек. Ни один из них не принимал участия в партийном предварительном голосовании. В том числе спикер Владимир Голубев, который возглавляет горсовет с 2020 года.

К настоящему времени в базу данных ГАС «Выборы» внесены 26 претендентов, все — в качестве самовыдвиженцев. Все 27 депутатов избираются в одномандатных округах.

Валерий Лавский