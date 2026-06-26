Состав фракции единороссов в горсовете Бердска сменится полностью

Фракция «Единой России» (ЕР) в горсовете второго по численности населения города Новосибирской области — Бердска — полностью обновится по итогам сентябрьских выборов. Это следует из результатов предварительного партийного голосования по отбору кандидатов. Итоги были подведены на этой неделе.

По данным «Ъ-Сибирь», никто из 13 членов фракции в муниципальном парламенте пятого созыва не участвовал в праймериз. В том числе спикер Владимир Голубев, который возглавляет горсовет с 2020 года.

В округе №21 победу в предварительном голосовании одержал действующий депутат Алексей Осин. Но, по данным сайта горсовета, в настоящее время он состоит не во фракции ЕР, а в депутатском объединении «В интересах Бердска».

В числе победителей праймериз — участники СВО Валентин Милявский и Александр Носов, гендиректор ООО «БердскСтройПроект» Анна Колесникова, заместитель директора муниципального «Городского центра культуры и досуга» Денис Абалымов.

Сессия горсовета Бердска 22 июня назначила выборы шестого созыва на 20 сентября. Все 27 депутатов избираются в одномандатных округах.

Валерий Лавский