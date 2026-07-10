Эконадзор выясняет причины гибели рыбы в Аннинском озере

Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области подтвердил массовую гибель рыбы в Аннинском озере Ломоносовского района. На берегу обнаружены погибшие плотва, окунь, карась, карп и щука. Следов загрязняющих сбросов не выявлено, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По результатам исследований будет установлена точная причина мора

Фото: Пресс-служба комитета государственного экологического надзора Ленобласти По результатам исследований будет установлена точная причина мора

Фото: Пресс-служба комитета государственного экологического надзора Ленобласти

Обследование акватории и прилегающей территории не зафиксировало источников сброса загрязняющих веществ. Признаки загрязнения притока озера также отсутствуют. При этом вода имеет мутный оттенок, наблюдаются признаки цветения. Вблизи водоема инспекторы обнаружили несанкционированную свалку, на которой в том числе находилась мертвая рыба. Специалисты отобрали пробы воды и грунта для лабораторного анализа. По результатам исследований будет установлена точная причина мора.

Кирилл Конторщиков