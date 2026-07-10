В Красногвардейском районе полиция ликвидировала интернет-магазин по продаже мефедрона

Полиция ликвидировала онлайн-канал сбыта синтетических наркотиков. Задержан 39-летний организатор, изъято более 1,3 кг веществ, включая 250 расфасованных закладок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полиция устанавливает дополнительные эпизоды и соучастников

Фото: МВД РФ Полиция устанавливает дополнительные эпизоды и соучастников

Фото: МВД РФ

Задержание прошло у дома 25 по улице Передовиков. В автомобиле Chevrolet Klan оперативники обнаружили 250 свертков и пакет с наркотиком общим весом свыше 1270 граммов. Экспертиза подтвердила мефедрон в образце массой 500,2 грамма. При обыске в квартире на Маршала Блюхера изъяты еще 30 граммов наркотиков, весы и упаковка.

Фигурант причастен к ранее возбужденному делу по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Полиция устанавливает дополнительные эпизоды и соучастников.

Кирилл Конторщиков