Euroactiv узнал, что ЕК исключила из 21-го пакета санкций против России

Еврокомиссия (ЕК) отказалась от наиболее жестких положений внутри планируемого 21-го пакета санкций, сообщает Euroactiv со ссылкой на дипломатические источники. Между странами Евросоюза (ЕС) возникли споры из-за запрета на въезд российских военнослужащих и ограничений продажи сжиженного природного газа (СПГ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Сохацка, Коммерсантъ Фото: Анна Сохацка, Коммерсантъ

На существенном смягчении ограничений на въезд настаивали Франция, Италия и Греция. По словам собеседника издания, запрет сузили до краткосрочных виз. Вместо критерия «общее участие в войне» теперь учитывается «активное участие в боевых действиях» или «вклад в военные операции».

Страны ЕС согласны запретить продажу российского СПГ с танкеров, отмечают источники. Ограничение, однако, может не коснуться перепродажи газа, что позволит сообществу продолжать поставки российского СПГ в третьи страны. Пакет мер также будет включать заморозку действующего потолка цен на российскую нефть. При этом не ясно, удастся ли согласовать предложенную ЕК шестимесячную заморозку. Некоторые страны, включая Грецию, настаивают на трехмесячном сроке.

Некоторые страны ЕС, вероятно, обеспечат ослабление запрета на экспорт рыбы из России. Германия сможет продолжить закупать пикшу, Польша — минтай, а Португалия — треску. Кроме того, Болгария заблокировала санкции против патриарха Русской православной церкви Кирилла, отметили источники Euroactiv.

9 июня Еврокомиссия представила предложения по 21-му пакету антироссийских санкций. По словам председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, ограничения затронут сектора «с наибольшим влиянием»: энергетику, торговлю, финансы. Всего в черный список могут попасть 80 российских физлиц и компаний.