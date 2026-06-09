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Новые санкции против России: еще 90 банков, запрет на въезд военным и ввоз рыбы

Что может войти в 21-й пакет ограничений Евросоюза

Еврокомиссия представила предложения по 21-му пакету санкций против России. На пресс-конференции председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новые меры затронут сектора «с наибольшим влиянием»: энергетику, торговлю, финансы и впервые — рыболовство. “Ъ” собрал главное о возможных ограничениях.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Virginia Mayo, AP

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Virginia Mayo, AP

Энергетика

  • Евросоюз планирует расширить ограничения против российского «теневого флота». Санкционный список могут пополнить еще 30 судов.
  • ЕК предлагает ограничить продажу России танкеров, перевозящих сжиженный природный газ.
  • Под санкции могут попасть порты, аэропорты или НПЗ, связанные с торговлей или переработкой российской нефти.
  • Предлагается ввести ограничения на транзакции с двумя российскими портами и четырьмя аэропортами.
  • Потолок цен на российскую нефть предлагается сохранить на текущем уровне — $44,1 за баррель.

Визовые ограничения

  • ЕК впервые предложила запретить въезд в еврозону лицам, проходившим службу в российской армии с начала боевых действий на Украине.
  • Таким образом, по словам госпожи фон дер Ляйен, страны ЕС станут недоступны для всех россиян, когда-либо принимавших участие в операции на Украине.

Банки и криптовалюта

  • ЕК предложила ввести запрет на операции с 31 российским банком.
  • В санкционный список также планируется включить 20 банков, криптокомпании и финансовые платформы в третьих странах, которые помогают обходить европейские санкции.
  • ЕС планирует заморозить активы около 90 банков и ввести дополнительные ограничения на транзакции более чем 30 банков в России и третьих странах.

Торговля

  • Еврокомиссия может ввести новые экспортные ограничения на поставки в Россию металлов, сплавов и компонентов для беспилотников.
  • Новый пакет санкций предусматривает экспортные ограничения в отношении 50 компаний, расположенных в Китае, Турции, Киргизии, Казахстане, ОАЭ и Индии.
  • По словам госпожи фон дер Ляйен, будет введен запрет на импорт российских товаров общей стоимостью €60 млн, включая различные металлы и автозапчасти.
  • ЕС впервые предложил ввести запрет на импорт российской рыбной продукции, в частности трески. Ограничения также планируется распространить на Белоруссию.

Мария Ежовкина

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