Новые санкции против России: еще 90 банков, запрет на въезд военным и ввоз рыбы

Еврокомиссия представила предложения по 21-му пакету санкций против России. На пресс-конференции председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новые меры затронут сектора «с наибольшим влиянием»: энергетику, торговлю, финансы и впервые — рыболовство. “Ъ” собрал главное о возможных ограничениях.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Virginia Mayo, AP Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Virginia Mayo, AP

Энергетика Евросоюз планирует расширить ограничения против российского «теневого флота». Санкционный список могут пополнить еще 30 судов.

ЕК предлагает ограничить продажу России танкеров, перевозящих сжиженный природный газ.

Под санкции могут попасть порты, аэропорты или НПЗ, связанные с торговлей или переработкой российской нефти.

Предлагается ввести ограничения на транзакции с двумя российскими портами и четырьмя аэропортами.

Потолок цен на российскую нефть предлагается сохранить на текущем уровне — $44,1 за баррель.

Визовые ограничения ЕК впервые предложила запретить въезд в еврозону лицам, проходившим службу в российской армии с начала боевых действий на Украине.

Таким образом, по словам госпожи фон дер Ляйен, страны ЕС станут недоступны для всех россиян, когда-либо принимавших участие в операции на Украине.

Банки и криптовалюта ЕК предложила ввести запрет на операции с 31 российским банком.

В санкционный список также планируется включить 20 банков, криптокомпании и финансовые платформы в третьих странах, которые помогают обходить европейские санкции.

ЕС планирует заморозить активы около 90 банков и ввести дополнительные ограничения на транзакции более чем 30 банков в России и третьих странах.

Торговля Еврокомиссия может ввести новые экспортные ограничения на поставки в Россию металлов, сплавов и компонентов для беспилотников.

Новый пакет санкций предусматривает экспортные ограничения в отношении 50 компаний, расположенных в Китае, Турции, Киргизии, Казахстане, ОАЭ и Индии.

По словам госпожи фон дер Ляйен, будет введен запрет на импорт российских товаров общей стоимостью €60 млн, включая различные металлы и автозапчасти.

ЕС впервые предложил ввести запрет на импорт российской рыбной продукции, в частности трески. Ограничения также планируется распространить на Белоруссию.

Мария Ежовкина