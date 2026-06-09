Новые санкции против России: еще 90 банков, запрет на въезд военным и ввоз рыбы
Что может войти в 21-й пакет ограничений Евросоюза
Еврокомиссия представила предложения по 21-му пакету санкций против России. На пресс-конференции председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новые меры затронут сектора «с наибольшим влиянием»: энергетику, торговлю, финансы и впервые — рыболовство. “Ъ” собрал главное о возможных ограничениях.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Фото: Virginia Mayo, AP
Энергетика
- Евросоюз планирует расширить ограничения против российского «теневого флота». Санкционный список могут пополнить еще 30 судов.
- ЕК предлагает ограничить продажу России танкеров, перевозящих сжиженный природный газ.
- Под санкции могут попасть порты, аэропорты или НПЗ, связанные с торговлей или переработкой российской нефти.
- Предлагается ввести ограничения на транзакции с двумя российскими портами и четырьмя аэропортами.
- Потолок цен на российскую нефть предлагается сохранить на текущем уровне — $44,1 за баррель.
Визовые ограничения
- ЕК впервые предложила запретить въезд в еврозону лицам, проходившим службу в российской армии с начала боевых действий на Украине.
- Таким образом, по словам госпожи фон дер Ляйен, страны ЕС станут недоступны для всех россиян, когда-либо принимавших участие в операции на Украине.
Банки и криптовалюта
- ЕК предложила ввести запрет на операции с 31 российским банком.
- В санкционный список также планируется включить 20 банков, криптокомпании и финансовые платформы в третьих странах, которые помогают обходить европейские санкции.
- ЕС планирует заморозить активы около 90 банков и ввести дополнительные ограничения на транзакции более чем 30 банков в России и третьих странах.
Торговля
- Еврокомиссия может ввести новые экспортные ограничения на поставки в Россию металлов, сплавов и компонентов для беспилотников.
- Новый пакет санкций предусматривает экспортные ограничения в отношении 50 компаний, расположенных в Китае, Турции, Киргизии, Казахстане, ОАЭ и Индии.
- По словам госпожи фон дер Ляйен, будет введен запрет на импорт российских товаров общей стоимостью €60 млн, включая различные металлы и автозапчасти.
- ЕС впервые предложил ввести запрет на импорт российской рыбной продукции, в частности трески. Ограничения также планируется распространить на Белоруссию.