Евросоюз предложил добавить в черный список 80 российских физлиц и компаний

Евросоюз (ЕС) предложил включить в черный список 80 российских физлиц и компаний. Об этом рассказала глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны на Кипре.

«К следующему заседанию Совета ЕС на уровне глав МИД 15 июня моя служба предложила внести в черный список 80 компаний, связанных с военным сектором, а также российских пропагандистов», — отметила госпожа Каллас.

Также Кая Каллас сообщила, что страны ЕС разрешили своим военным кораблям в Средиземном море задерживать иностранные танкеры, предположительно перевозящие российскую нефть. Она уточнила, что задержания разрешено проводить в рамках операции военно-морских сил ЕС IRINI.

2 июня издание Politico написало, что новые санкции Евросоюза против России могут затронуть нефтяные компании ЛУКОЙЛ и «Роснефть». Под ограничения ЕС также может попасть патриарх Московский и всея Руси Кирилл.