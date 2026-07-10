Медицина в Янино виляет хвостом

Госстройнадзор Ленобласти выдал разрешение на строительство частного медицинского центра в Янино-1. Инвестор ООО «Дуокор Недвижимость», связанный с ветеринарным бизнесом во Всеволожске Светланы Германовой, реконструирует существующий объект незавершенного строительства под многопрофильный медицинский корпус площадью 17,5 тыс. кв. м. Эксперты предполагают, что объем инвестиций составит около 2,2 млрд рублей, и высоко оценивают востребованность объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот «Яндекс. Карты» Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

Недострой расположен на Голландской улице поселка. После реконструкции в пятиэтажном здании разместятся частный медицинский центр с приемным отделением, детским блоком, кабинетом врача, диагностикой, лабораторией, операционным блоком, реанимацией, палатой пробуждения и палатными отделениями. Срок действия РНС — 1 ноября 2028 года. Вице-губернатор Ленинградской области по вопросам строительного комплекса и ЖКХ Евгений Барановский выразил удовлетворение, что недострой возвращается в хозяйственный оборот и получает «понятную социальную функцию». «При этом регион продолжает развивать и государственное звено здравоохранения в Янино-1: проектирование новой государственной поликлиники начнем в этом году»,— заверил чиновник.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Дуокор Недвижимость» зарегистрировано в Янино-1 10 января 2022 года. Учредителем компании выступает Светлана Германова — совладелица двух ветеринарных клиник во Всеволожске и ветеринарной лаборатории в Петербурге. Согласно финансовой отчетности юрлица, в 2025 году выручка компании составила 26,3 млн рублей, а чистый убыток — 96,2 млн.

Инвестор не ответил на вопросы редакции о стоимости работ. Антон Орлов, директор отдела земельного развития и инвестиционных проектов Nikoliers, предполагает, что объем инвестиций в объект может составить 2,2 млрд рублей.

«Янино-1 — это "спальный пояс" с плотной застройкой и продолжающимся вводом жилья. При этом обеспеченность качественной амбулаторной медициной (особенно взрослой и детской) там традиционно отстает от темпов заселения. Появление современного центра снимет нагрузку с городских поликлиник и перехватит платежеспособный трафик, который раньше уходил в Кудрово или на Ладожский вокзал»,— дает оценку эксперт.

Учитывая сферу деятельности учредителя инвестора, можно предположить, что в центре разместится и ветеринарная клиника. «Если она будет входить в состав объекта (с отдельным входом и с собственной вентсистемой), то подобный медицинский хаб вполне закроет основные потребности микрорайона»,— заключает представитель Nikoliers.

Александра Тен