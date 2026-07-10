«Известия»: спрос на топливные присадки в России вырос на 10–30%

Продажи топливных присадок в России выросли на 10–30% после решения правительства ввести в оборот бензин «Евро-3». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей сетевых магазинов и производителей средств для улучшения качества бензина.

В «Автомаге» сообщили о росте продаж присадок в последнее время на 30%. В «Автодоке» и «Росско» — на 10%. На маркетплейсах спрос на такую продукцию вырос в два-три раза за последние три недели. Представители нескольких автосервисов сообщили «Известиям», что ждут роста спроса на свои услуги из-за возможного влияния топлива низкого качества на двигатели.

Стандарт «Евро-3» допускает производство и продажу бензина с массовой долей серы не более 150 мг/кг (при норме по регламенту ЕАЭС — не более 10 мг/кг) и дизельного топлива с массовой долей серы не более 350 мг/кг (при норме по регламенту — также не более 10 мг/кг). Оборот такого топлива разрешили в России до конца года. Как узнал «Ъ», власти обсуждали понижение стандарта топлива вплоть до «Евро-2» до июля 2027 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Опять двойка».