Опять двойка

Как стало известно “Ъ”, для насыщения внутреннего рынка правительство может на год разрешить выпуск бензина и дизтоплива с понижением стандартов вплоть до «Евро-2». Также может быть разрешен импорт такого бензина. Как отмечают аналитики, это позволит использовать нафту без глубокой переработки, повысив предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц. Но для современных автомобилей такое топливо может быть небезопасным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В правительстве задумались о том, что важнее — экологические стандарты бензина или собственно бензин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В правительстве задумались о том, что важнее — экологические стандарты бензина или собственно бензин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Правительство может до июля 2027 года разрешить выпуск и обращение в России бензина и дизтоплива «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». Для бензина содержание метанола будет ограничено 3%. Проект соответствующего постановления видел “Ъ”. Также может быть разрешен импорт бензина с этими характеристиками, на который не будут распространяться требования о соответствии техническим регламентам ЕАЭС. В аппарате вице-премьера Александра Новака “Ъ” не ответили, в Минэнерго отказались от комментариев.

Осенью 2025 года правительство разрешило части НПЗ выпускать для внутреннего рынка бензин и дизтопливо с показателями «Евро-3». Такую возможность получили НПЗ, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья. Это в том числе НПЗ, заключившие соглашения о вводе новых установок углубления переработки (см. “Ъ” от 15 июня).

Действующий технический регламент предусматривает для бензина и дизтоплива класса «Евро-5» содержание серы не более 10 мг на 1 кг, а для «Евро-2» — 500 мг на 1 кг. Для бензина «Евро-2» также допускается содержание большей доли бензола, а для дизтоплива — снижение цетанового числа — характеристики воспламеняемости (см. таблицу). Продажа «Евро-2» в России была запрещена с 2013 года.

Ситуация на топливном рынке обострилась в конце мая в условиях сокращения предложения нефтепродуктов, что вызвало рост цен на АЗС и нехватку бензина и дизтоплива в ряде регионов.

Несколько сетей АЗС ввели лимиты на продажу топлива для клиентов. В обзоре Kpler от 18 июня со ссылкой на участников рынка отмечается, что за последние три месяца запасы бензина в России сократились на несколько сотен тысяч тонн. Ситуация, отмечают аналитики, схожа с той, что наблюдалась в июле—сентябре 2025 года. Президент Владимир Путин на совещании по вопросам топливного рынка 28 июня заявил, что мощности крупнейших НПЗ используются на максимуме, задействован потенциал средних и малых заводов, сокращены сроки текущих ремонтов, а плановые отложены. По данным Минэнерго, которые привел президент, запасы бензина год к году снизились на 4%, до 1,7 млн тонн.

По словам источника “Ъ” в отрасли, ослабления требований к бензину до класса «Евро-3», скорее всего, оказалось недостаточно для насыщения рынка высокооктановым бензином. Директор по коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев отмечает, что ключевое отличие — в требованиях к содержанию серы и сложности производства.

Так, поясняет он, «Евро-2» позволяет использовать нафту в качестве основы без глубокой переработки, вовлекать мощности, которые не могут выпускать более качественное топливо, и существенно упростить производственный процесс. По словам эксперта, вовлечение нафты может повысить выпуск бензина на сотни тысяч тонн в месяц, также открываются возможности для импорта более дешевого топлива. Но, считает он, это вряд ли полностью компенсирует выпавшие объемы.

Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин говорит, что корректировка стандартов позволит уменьшить зависимость выпуска топлива от простоя тех или иных технологических установок.

Риски для автопарка, по его словам, зависят от того, насколько значительным будет выпуск топлива с пониженными экологическими характеристиками. Как отмечает Дмитрий Прокофьев, для большой части современных автомобилей использование топлива «Евро-2» может быть небезопасным. Но в регионах значительная часть автопарка еще рассчитана на топливо низкого качества, поэтому решение властей — в пользу физической доступности топлива в ущерб качеству, добавляет он.

Основные характеристики бензина по экологическим стандартам Выйти из полноэкранного режима «Евро-2» «Евро-3» «Евро-4» «Евро-5» Содержание серы (мг на 1 кг) до 500 до 150 до 50 до 10 Содержание бензола (%) до 5 до 1 до 1 до 1 Доля ароматических углеводородов (%) до 42 до 42 до 35 до 35 Открыть в новом окне Источник: открытые данные.

В рамках мер по стабилизации топливного рынка правительство запретило экспорт бензина всем участникам рынка до 31 июля и может распространить ограничения на вывоз дизтоплива на НПЗ. Кроме того, норматив по продаже бензина на бирже с 1 июля на три месяца снижен с 15% до 10%, планируется продление нулевой пошлины на импорт бензина в ЕАЭС. А Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который позволит НПЗ получать обратный акциз на автомобильный бензин, произведенный путем смешения, и устанавливает порядок расчета демпфера на топливо, выпущенное в других странах ЕАЭС и за пределами Таможенного союза.

Как отмечают в Kpler, помимо снижения стандартов для производства топлива и активизации импорта в том числе из Белоруссии, Азербайджана, стран Центральной Азии, Индии и Турции РФ может запретить поставки бензина по межправительственным соглашениям и ослабить контроль над ценами на АЗС. Последний шаг, впрочем, вряд ли возможен до сентябрьских выборов, указывают аналитики.

Ольга Озембловская