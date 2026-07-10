В зоне ликвидации последствий атаки БПЛА в Таганроге закрыли несколько дорог

В Таганроге в границах зоны действия чрезвычайной ситуации перекрыли движение на нескольких дорогах. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Сейчас движение закрыто на переулках 1-й Крепостной, Комсомольский и улицах Шевченко, Лесная Биржа, Портовая.

«Прошу тех, кто находится вблизи этих мест, соблюдать все указания сотрудников и быть внимательными к возможным предупреждениям», — отметила глава Таганрога.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в городе продолжается тушение пожара на территории Морского порта, начавшегося после атаки дронов. Кроме того, осколки БПЛА повредили остекление и двери частного дома. В результате происшествия никто не пострадал. В городе также произошло возгорание на крыше административного здания. В зоне действия ЧС продолжается эвакуация жителей.

Константин Соловьев