Росавиация не увидела оснований для дополнительных проверок SSJ-100

Росавиация не нашла оснований для дополнительных проверок самолетов Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) из-за нескольких инцидентов, которые произошли с воздушными судами этой модели в последние недели. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Наша ключевая задача — безопасность полетов. Регулярно выпускаем для организаций воздушного транспорта рекомендации, бюллетени по безопасности полетов — по самым разным аспектам, типам воздушных судов»,— отметил господин Ядров (цитата по «РИА Новости»).

2 июля самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия», летевший из Санкт-Петербурга в Москву, вернулся в Пулково из-за растрескивания внешнего слоя стекла в кабине пилотов. 4 июля SSJ-100 авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Стамбула в Минеральные Воды, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности.