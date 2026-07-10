Росавиация не увидела оснований для дополнительных проверок SSJ-100
Росавиация не нашла оснований для дополнительных проверок самолетов Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) из-за нескольких инцидентов, которые произошли с воздушными судами этой модели в последние недели. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.
Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ
«Наша ключевая задача — безопасность полетов. Регулярно выпускаем для организаций воздушного транспорта рекомендации, бюллетени по безопасности полетов — по самым разным аспектам, типам воздушных судов»,— отметил господин Ядров (цитата по «РИА Новости»).
2 июля самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия», летевший из Санкт-Петербурга в Москву, вернулся в Пулково из-за растрескивания внешнего слоя стекла в кабине пилотов. 4 июля SSJ-100 авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Стамбула в Минеральные Воды, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности.
За последние годы с самолетами SSJ 100 произошел ряд серьезных инцидентов и катастроф. В ноябре 2024 года в Турции произошло возгорание двигателя SSJ 100 авиакомпании «Азимут» при посадке, причиной которого назван сдвиг ветра. 12 июля 2024 года самолет SSJ 100 «Газпром авиа» разбился в Подмосковье после технического обслуживания, все трое членов экипажа погибли. Предварительной причиной могли стать неправильно установленные датчики угла атаки.
Наиболее резонансной стала катастрофа SSJ 100 в Шереметьево в мае 2019 года, в которой погиб 41 человек. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) возложил вину на пилота Дениса Евдокимова, заявив о некоординированных действиях экипажа, но также отметил, что в конструкции самолета были системные проблемы. В частности, МАК рекомендовал рассмотреть изменение конструкции шасси SSJ 100 или введение эквивалентных мер для снижения риска возникновения течи топлива из пробитых баков, а также необходимость пересмотра программ подготовки пилотов.