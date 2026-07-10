Вторая IT-компания экс-вице-губернатора Эдуарда Батанова обанкротилась

Арбитраж Калининградской области признал банкротом ООО «Гиперус». Месяцем ранее аналогичный статус получила компания «Авроид», также связанная с бывшим вице-губернатором Петербурга Эдуардом Батановым, сообщает «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Причины банкротства не раскрываются

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Причины банкротства не раскрываются

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Обе компании работали в IT-сфере. «Гиперус» разрабатывал платформу Hyperus — аналог американского Nutanix для корпоративных ЦОДов. Фирма была зарегистрирована в Светлогорске в 2023 году. Батанов занимал пост вице-губернатора Петербурга в 2019–2021 годах. Конкурсное производство по обоим юрлицам продолжается. Причины банкротства не раскрываются.

Кирилл Конторщиков