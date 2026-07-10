Александр Бельский оценил ситуацию с бензином в Петербурге как стабильную

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский заявил, что топливная ситуация в городе не вызывает опасений. В беседе с «КП-Петербург» спикер пояснил, что судит с позиции рядового автомобилиста и видит пробки, а значит — транспорт заправлен, пишет «Комсомольская правда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По его словам, поводов для паники нет

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ По его словам, поводов для паники нет

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Я вижу пробки на дорогах, значит, машины есть чем заправить. Не стоит сгущать краски. Мы уже проходили непростые времена, пережили 90-е, так что нынешние вызовы тоже преодолеем»,— заявил господин Бельский.

Он отметил, что не готов оценивать внутренние процессы топливных компаний, но поводов для паники нет. Спикер также добавил, что три года назад в его многодетной семье появился электромобиль.

Кирилл Конторщиков