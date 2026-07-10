CENTCOM сообщило о проходе 800 судов по маршруту США в Ормузском проливе
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло заявление Ирана о том, что проход через Ормузский пролив можно осуществить только по разрешенным им маршрутам. США успешно провели через морской коридор уже более 800 торговых судов, указано в сообщении CENTCOM.
«Иран не контролирует Ормузский пролив. С начала мая силы США помогли обеспечить успешный транзит более 800 коммерческих судов и 380 млн баррелей сырой нефти через этот жизненно важный международный торговый коридор», — уточняется в в X командования.
8 июля президент США Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия между двумя странами после того, как Иран атаковал несколько судов в Ормузском проливе. Стороны начали обмениваться ударами. В тот же день Центральный штаб ВС Ирана заявил, что транзит через пролив разрешен только по маршрутам, указанным Тегераном. Накануне в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) подчеркивали, что вмешательство США в определение маршрута движения через пролив «приведет к сокрушительному ответу» и нарушит процесс открытия пролива.
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) ранее заявило об атаках на суда в Ормузском проливе и о перехвате 139 связанных с Ираном торговых судов с начала морской блокады. США ввели блокаду иранских портов 13 апреля 2026 года, но при этом заявляли, что не будут препятствовать свободному судоходству судов, следующих транзитом через Ормузский пролив не в порты Ирана. Однако еще в мае CENTCOM сообщало о проходе двух американских торговых судов через пролив, что Иран опровергал.
Иран ранее угрожал ограничить судоходство через Ормузский пролив в ответ на военные действия США и Израиля, произошедшие в феврале 2026 года. В Тегеране считают пролив своими территориальными водами и настаивают на праве контролировать судоходство в нем. В июне 2026 года Иран и Оман начали переговоры о совместном управлении проливом и введении платы за морские услуги. Взимание платы за проход через пролив или его блокировка может существенно затруднить мировую торговлю и поставки нефти, что вызывает опасения в Вашингтоне.