Главе сеульской Церкви Объединения грозит 13 лет тюрьмы за взятки первой леди

В Центральном окружном суде Сеула подходит к финалу процесс над главой Церкви Объединения Хан Хак Ча, которая обвиняется в даче взяток, в том числе — супруге бывшего президента Юн Сок Ёля Ким Гон Хи. Специальный прокурор запросил для церковника наказание в 13 лет тюремного заключения, сообщает агентство «Рёнхап».

Процесс над Хан Хак Ча длится с начала декабря прошлого года. Ей инкриминируется, в частности, передача Ким Гон Хи роскошного ожерелья и сумок Chanel в июле 2022 года. Также ей предъявлены другие обвинения, в том числе в нарушении закона о политических фондах.

Днем ранее «Рёнхап» сообщал, что Верховный суд Южной Кореи отклонил апелляцию бывшего представителя Церкви Объединения Чон Сон Бэ, более известного как шаман Чжончжин. Он обжаловал пятилетний срок и штраф в 180 млн вон ($120 тыс.), назначенные судом первой инстанции по тому же делу о взяточничестве, связанному с бывшей первой леди.

Жена бывшего президента Южной Кореи 25 июня была приговорена к семи годам лишения свободы за получение дорогих подарков в обмен на помощь в назначении на государственные должности и преференции бизнесу. До этого, в апреле, ее осудили (https://www.kommersant.ru/doc/8624755) к четырем годам тюрьмы по отдельному делу о манипулировании акциями и взяточничестве.

Эрнест Филипповский