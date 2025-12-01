В Южной Корее начался суд по делу о подкупе первой леди

В понедельник, 1 декабря, в суде Сеула открылись слушания по делу главы «Церкви объединения» Хан Хак Ча, которая обвиняется в подкупе бывшей первой леди Ким Гон Хи предметами роскоши, включая сумки Chanel и бриллиантовое колье. Об этом сообщает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшая первая леди Южной Кореи Ким Гон Хи

Фото: Kim Hong-Ji / File Photo / Reuters Бывшая первая леди Южной Кореи Ким Гон Хи

Фото: Kim Hong-Ji / File Photo / Reuters

Дело о коррупции является частью серии расследований, проводимых спецпрокурорами в отношении экс-президента Юн Сок Ёль и его жены после введения военного положения в декабре 2024 года.

В конце сентября сообщалось, что Хан Хак Ча была арестована по обвинению в присвоении средств общины «Церкви объединения» и подарила бывшей первой леди Южной Кореи Ким Гон Хи две сумки Chanel и бриллиантовое колье общей стоимостью 80 млн вон ($57,9 тыс.).

По информации агентства, Хан Хак Ча также обвиняют в подкупе наличными близкого друга бывшего президента Юна и помощи ему на президентских выборах в 2022 года путем мобилизации членов церкви в обмен на его поддержку церковных проектов. В понедельник обвинители утверждали, что подсудимая незаконно присвоила пожертвования членов церкви с помощью коррупционных схем.

82-летняя Хан присутствовала на слушании в инвалидном кресле и в белой маске. Она отрицает обвинения в даче взятки и утверждает, что проступок был совершен высокопоставленным церковным сановником, который также находится под следствием. В прошлом месяце она была временно освобождена из-под стражи по состоянию здоровья, но затем вернулась в тюрьму. Сегодня она снова попросила об освобождении под залог из-за проблем со здоровьем.

Эрнест Филипповский