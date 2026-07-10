В Вологодской области объявлен режим «Беспилотная опасность»

На территории Вологодской области введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов со ссылкой на данные Министерства обороны России.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности: не подходить к окнам, не выходить на улицу и не приближаться к обломкам в случае обнаружения. Все экстренные службы работают в усиленном режиме. Информация о происшествиях на территории региона не поступала. Об отмене режима будет сообщено дополнительно.

Кирилл Конторщиков