На форуме «Белые ночи» обсудили рост онкозаболеваний

Эксперты XII Онкологического форума «Белые ночи» в Петербурге рассмотрели перспективы внедрения прагматичных подходов к профилактике рака. По прогнозам специалистов, к 2040 году абсолютный прирост числа злокачественных новообразований в странах с высоким уровнем жизни, включая Россию, превысит 4 млн новых случаев, пишут «Аргументы и Факты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты подчеркнули необходимость усиления диспансерного наблюдения за группами риска

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Эксперты подчеркнули необходимость усиления диспансерного наблюдения за группами риска

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Участники форума отметили, что высокая распространенность онкологических заболеваний создает колоссальную нагрузку на систему здравоохранения и требует перехода от универсальных скрининговых программ к риск-ориентированным моделям. Обсуждались возможности внедрения персонализированной онкопрофилактики, учитывающей генетические, поведенческие и средовые факторы. Эксперты подчеркнули необходимость усиления диспансерного наблюдения за группами риска и расширения программ ранней диагностики.

Кирилл Конторщиков