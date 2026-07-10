Франция обыграла Марокко и вышла в полуфинал ЧМ по футболу

Составлено ИИ-Ассистентъ

Чемпионат мира по футболу 2026 года, в рамках которого Франция обыграла Марокко, проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Финал турнира состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). В этом чемпионате участвуют 48 сборных, что на 16 больше, чем на предыдущих мировых первенствах, что сделало его самым масштабным в истории.

Перед началом турнира в Мехико (Мексика) наблюдался хаос из-за продолжающихся строительных работ и массовых протестов учителей, требующих повышения зарплаты. Протестующие перекрывали дороги и подожгли здание управления общественного образования. Были также попытки прорыва в строящуюся фан-зону, что привело к применению слезоточивого газа полицией. Эти события заставили опасаться за комфорт проведения игр в одном из городов-организаторов.

Жеребьевка групп была проведена таким образом, чтобы фавориты турнира, такие как Аргентина, Франция, Испания и Англия, были разведены по разным частям сетки плей-офф, чтобы избежать их столкновений до полуфинальных и финальных стадий. Однако это привело к тому, что сетка плей-офф получилась неравномерной: в верхней части собрались гранды, которым предстоит пробиваться к медалям через множество сильных соперников, тогда как в нижней части дорога к финалу выглядит значительно проще.