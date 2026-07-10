Без особого Марокко

Сборная Франции, очень похожая на главного фаворита североамериканского чемпионата мира, удивительно уверенно вышла в полуфинал турнира. Марокканцы проиграли ей с тем же счетом 0:2, с которым уступили в 2022 году на предыдущем первенстве в Катаре в матче за выход в финал. Никаких проблем французам, забившим оба гола во втором тайме благодаря ударам лидеров своей атаки Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле, они доставить не смогли, хотя и считались соперником довольно неприятным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dylan Martinez / Reuters Фото: Dylan Martinez / Reuters

Когда миновала первая четверть часа матча, неуемная бодрость тех, кто на трибунах переживал за африканского флагмана, стала слегка удивлять. Человек, не знающий, что футбольному болельщику для полного счастья иногда просто достаточно оказаться на стадионе, а происходящее внутри него не имеет значения, вообще мог подумать, что билеты на игры турнира распределяли в Марокко исключительно среди членов общества слепых. Ничего хорошего, такого, что намекало бы на то, что марокканская команда и в самом деле серьезное препятствие для французов, заметить невозможно. Ни единой, хотя бы крохотной, зацепочки.

Все сборная Франции делает толковее, быстрее. После того как Дайо Юпамекано, принимая подачу с углового, чуть не переиграл голкипера Яссина Буну, прямо очевидных моментов нет. Но разве это повод для радости? Французы все время потихоньку кружат, как грифы над затерявшимся посреди раскаленной пустыни бедолагой, возле марокканской штрафной. Их кроссы регулярно доходят до адресатов — Усмана Дембеле, Адриена Рабьо. С соответствующим по качеству завершением не срастается. Ну так времени еще вагон. Куда им торопиться? Тем более, если соперник настолько безвреден.

Марокканские контратаки присели в запас вместе с травмированным Исмаэлем Сайбари. У Ашрафа Хакими, на чьи прорывы по правому флангу возлагались такие надежды, запредельный по его меркам объем брака. Такое впечатление, что, собираясь на матч, перепутал бутсы с домашними тапочками. И это та команда, на которую уже успели приклеить ярлык ровни европейским и южноамериканским гигантам?! Было же уже что-то в этом духе на предыдущем чемпионате мира: в Катаре французы сожрали шумевшую там сборную Марокко в полуфинале.

В середине первого тайма марокканцы впервые основательно двинулись вперед. Но лучше бы остались там, где топтались.

Кто-то забыл им напомнить о том, что знают даже некоторые российские провинциальные тренеры. Угловой у чужих ворот — это еще и момент у своих. Если уж решил его разыграть, нужно быть максимально аккуратным. Почти никого же на своей половине нет.

В общем, Хакими потерял мяч, а через пару секунд в марокканской штрафной Килиан Мбаппе уже расправлялся с Нуссаиром Мазрауи, демонстрируя это свое особенное умение. Вроде и так уже мчится как угорелый, но, только защитник успокаивается, полагая, что сумел кое-как подстроиться под бешеный темп, как следует мгновенный переход уже на какую-то гиперзвуковую скорость. Подкат в такое мгновение — это неминуемый фол.

А дальше, когда фол состоялся, началось что-то странное. VAR проверял и проверял какие-то эпизоды, хотя даже арбитр Факундо Тельо, кажется, не понимал какие. Мбаппе то подходил к установленному мячу, то отходил от него. А когда VAR успокоился, уже Тельо взялся за дело, о чем-то разговаривая с игроками.

Нашлись подсчитавшие, сколько точно Мбаппе дожидался сигнала исполнять одиннадцатиметровый. Три минуты и 12 секунд!

Волейбольные наставники прекрасно знают, как сбить полетевшую у кого-то из оппонентов подачу. Когда он готовится к очередному разбегу, очередному эйсу, вы просто берете тайм-аут. Все, прицел сбит.

Мбаппе этот пенальти, один из важнейших в жизни, запорол. Неловко разбежался, неуклюже пробил. Буну, разумеется, сорвал аплодисменты, взяв мяч намертво, но это явно было не самое сложное спасение в его жизни.

После таких ЧП случаются всякие трансформации. Но в этом матче, строго говоря, никаких трансформаций не было.

Вскоре Анасс Салах-Эддин подарил мяч Дезире Дуэ, а Яссину Буну, исправляя ляп, вновь пришлось нырять в угол. А под занавес тайма издали пальнул Люка Динь. Пальнул так, что и Буну растерялся. Траектория у мяча какая-то чересчур заковыристая — взмывает в воздух, оттуда валится вниз. Свалился, на счастье марокканцев, на перекладину.

И из перерыва ничего путного марокканцы не вынесли. Возникло было ощущение, что они вдруг осмелели, обрели твердость, но исчезло через пару минут. Разве что никуда не девшаяся степенность французов немножко смущала. Неужели не сомневаются, что и без сверхусилий, в режиме экономичном сборную Марокко дожмут?

Но ведь дожали. В конце концов что-то в ней треснуло под этим не прекращающимся размеренным французским давлением, которое в гол воплотил неудачник первого тайма. Марокканский защитник Исса Диоп, наверное, считал, что, расположившись перед прицелившимся Мбаппе, помогает Яссину Буну. В действительности, наоборот, кажется, лишь усложнил вратарскую задачу, прикрыв ему обзор. Мбаппе подкрутил мяч мимо Диопа и ввинтил его в угол. Положение в захватывающей бомбардирской гонке чемпионата мира надо было срочно корректировать. Мбаппе, забив восьмой гол на турнире, сравнялся с Лионелем Месси. Никуда им друг от друга не деться.

А через некоторое время к сборной Марокко пришла новая беда. В облике Усмана Дембеле, решившего ничего хитрого не изобретать и рвануть по центру. А марокканская оборона была уже податливой, как растаявшее на жаре мороженое, и рывок напоминал прогулку по утреннему парку: вокруг никого, сплошное наслаждение. Дембеле загнал мяч примерно туда же, куда и до него Мбаппе.

То, что с этим матчем ему вся ясно, французский тренер Дидье Дешам показал, усадив Килиана Мбаппе на скамейку запасных. Не было уже, на его взгляд, в присутствии вожака острой необходимости.

Может, кстати, и пожалел Дешам о том, что не подержал его подольше. Без Мбаппе французам стало туго. Куда девались марокканские робость и вялость? Атака за атакой. Французский вратарь Майк Меньян, который без малого полтора часа мог спокойно загорать в своих владениях, не опасаясь, что его потревожат, в игре… А ведь выглядели уже смирившимися с тем, что нынешний чемпионат мира покинут немножко раньше, чем прошлый. Нет, трепыхались, приводя в боевой тонус французских запасных. Не исключено, пригодится им в полуфинале. В нем сборная Франции встретится с победителем матча, в котором 10 июля испанцы встретятся с бельгийцами.

Алексей Доспехов