В третий раз не продались акции Бутурлиновского ЛВЗ под Воронежем

Третий специализированный аукцион по продаже 20% акций АО «Бутурлиновский ликеро-водочный завод» (ЛВЗ), принадлежащих Воронежской области, по состоянию на 6 апреля закрыт на ГИС «Торги» со статусом «не состоялся».

Как сообщал «Ъ-Черноземье», министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области (МИЗО). пытается продать 109 692 обыкновенные именные акции ЛВЗ. Уставный капитал предприятия составляет 548,3 млн руб. Всего в обороте находится 548 261 акция с номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая.

«В случае признания третьего специализированного аукциона несостоявшимся министерством будут проводиться дальнейшие мероприятия по вовлечению указанного имущества в гражданский оборот»,— ранее заявили «Ъ-Черноземье» в МИЗО.

Информации о четвертом аукционе в ГИС «Торги» пока не опубликовано.

На минувшей неделе также стало известно, что Государственная инспекция труда в Воронежской области выявила задолженность по зарплате перед 99 работниками Бутурлиновского ЛВЗ в размере более 14 млн руб. Работодателю предписали устранить нарушения, уже погашен долг перед 13 сотрудниками за период с августа 2025 года по январь 2026-го. Сумма составила более 900 тыс. руб. Об этом в Гострудинспекции сообщили 2 апреля.

Денис Данилов