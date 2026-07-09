Взрывы прогремели вблизи иранского города Бушер
Звуки взрывов слышны в окрестностях городов Конарак, Чогадек и Бушер, сообщает иранское агентство Mehr. Неподалеку от последнего находится АЭС, на которой работают сотрудники Росатома.
Сообщения о взрывах поступили после 21:00 мск. Информации о том, что именно взорвалось, есть ли пострадавшие или разрушения, пока нет. В то же время распространялись сообщения о взрывах на острове Харк (ключевой нефтяной хаб Ирана), однако Mehr называет их ложными.
На протяжении уже почти двух суток США и Иран обмениваются ударами. Вашингтон значительно усилил интенсивность атак, говорили источники Axios. Несколько часов назад иранские СМИ уже сообщали об американских ударах по АЭС «Бушер» и военной базе Чогадек. Американская сторона это не комментировала.
Режим прекращения огня, объявленный в начале апреля, фактически нарушен, считает президент США Дональд Трамп. По его словам, разрешить конфликт было бы проще без переговоров. Источник ТАСС утверждал, что Иран приостанавливает переговоры, но официального заявления об этом пока не было ни с одной стороны.
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Взрывы в Бушере и окрестностях происходят на фоне затянувшегося конфликта между США и Ираном, касающегося иранской ядерной программы. Ранее Израиль, а затем и США, наносили удары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане, что, по заявлениям американской стороны, нанесло значительный ущерб иранской ядерной программе и даже уничтожило её. Однако Иран заявил, что намерен восстановить свои атомные объекты.
Происходящие события также развиваются на фоне переговоров между США и Ираном, которые велись как напрямую, так и через посредников, в том числе через Оман и Катар. Целью этих переговоров американцы называли достижение соглашения по иранской ядерной программе. В то же время, Иран заявлял, что готов к диалогу, но не пойдет на капитуляцию и будет отстаивать свои права.
США настаивали на полной ликвидации всех мощностей Ирана по обогащению урана и возвращении Тегерана за стол переговоров. При этом Дональд Трамп угрожал военными действиями в случае отказа Ирана от сделки. Ситуация осложняется тем, что ряд стран Персидского залива, включая Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ, просили США отложить возобновление ударов по Ирану, опасаясь эскалации конфликта в регионе.