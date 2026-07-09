Подержанные автомобили в Петербурге и Ленобласти подорожали до 2,23 млн рублей

Средняя стоимость автомобиля с пробегом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по итогам первого полугодия 2026 года выросла на 10,1% и достигла 2,23 млн рублей. Такие данные привели аналитики «Авто.ру Бизнес».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При этом автомобили российских марок остались наиболее доступными

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ При этом автомобили российских марок остались наиболее доступными

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Эксперты изучили объявления о продаже автомобилей не старше 15 лет, размещенные на платформе в первые шесть месяцев года. Рост средней цены, по их оценке, связан в том числе с изменением структуры предложения на рынке.

Так, количество объявлений о продаже автомобилей китайских марок заметно увеличилось, при этом предложение отечественных машин за полгода сократилось на 8%. Средняя стоимость подержанного автомобиля китайского бренда в июне составила 2,27 млн рублей — это на 5,2% выше январского показателя. Машины других иностранных производителей подорожали почти на 8% — до 2,46 млн рублей.

При этом автомобили российских марок остались наиболее доступными: средняя цена подержанной машины отечественного производства за полгода практически не изменилась и составила около 732 тыс. рублей.

Несмотря на общий рост стоимости, некоторые популярные модели в Петербурге и Ленобласти стали дешевле. Больше всего за первое полугодие снизились цены на Lada 2115 — на 24,6%, до 157 тыс. рублей. Также подешевели Mercedes-Benz S-Класс W223 (-22,6%, до 10,45 млн рублей), SEAT Leon (-18,7%, до 1,09 млн рублей), Kia Stinger (-18,2%, до 2,41 млн рублей) и Mini Countryman (-17,8%, до 2,35 млн рублей).

Карина Дроздецкая