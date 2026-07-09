Креативу добавили координации

Вице-премьер Александр Новак и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин 9 июля провели первое заседание координационного совета по вопросам развития креативных индустрий. Основной темой стала отраслевая стратегия, нацеленная на повышение вклада творческого сегмента экономики в ВВП. Теперь ведомствам предстоит разработать отдельные планы по каждой из 16 креативных индустрий, а регионам — определить для себя специализацию в этом секторе и выстроить необходимую инфраструктуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Александр Новак (слева) и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Вице-премьер Александр Новак (слева) и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Первое заседание координационного совета по вопросам развития креативных индустрий прошло под председательством вице-премьера Александра Новака и заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина. Эта структура сводит чиновников федеральных и региональных органов с представителями творческого бизнеса. Совет должен увязать региональное (именно на уровне субъектов должна быть сконцентрирована основная господдержка креатива) и федеральное (сектор курируют сразу шесть ведомств) управление. Под креативными власти понимают 16 направлений, включая народные художественные промыслы, кино, гастрономию, музыку, моду, программное обеспечение, видеоигры, медиа и СМИ.

Как отметил на заседании Александр Новак, «креативная экономика конвертирует талант в капитал, и сегодня этот сектор растет опережающими темпами, в четыре раза быстрее экономики в целом». Основной темой обсуждения стала подготовленная Минэкономики «Стратегия развития креативных индустрий до 2036 года» — проект этого документа ведомство ранее внесло в Белый дом (см. “Ъ” от 25 марта). Он предполагает формирование сквозной системы господдержки отрасли — от зарождения идеи до выхода на глобальные рынки.

Цель — рост вклада креативных индустрий в ВВП РФ с 4,2% в 2025 году до 6% в 2030-м и до 7,7% в 2036-м за счет создания условий для их развития.

Одна из системных задач, обозначенных в стратегии,— преодоление структурного дисбаланса: почти 80% валовой добавленной стоимости формируют всего пять индустрий (IT, реклама и пиар, гастрономия, исполнительские искусства и архитектура) и десять регионов-лидеров. В этой связи, как сообщили “Ъ” в Минэкономики, для каждой из 16 индустрий профильным ведомствам предстоит разработать отдельные планы развития. Регионы должны определить для себя специализацию, выстроить необходимую инфраструктуру и запустить меры поддержки — ожидается, что это позволит каждому субъекту прибавить 2–3 процентных пункта валового регионального продукта за счет креативного сектора.

Пока стратегия еще не утверждена, Минэкономики подготовило для регионов методические рекомендации по регулированию и господдержке отрасли. Как отмечают в ведомстве, сейчас регионы находятся на «середине пути»:

66 субъектов РФ приняли необходимые нормативные акты,

44 — приступили к формированию своих реестров субъектов креативных индустрий (список необходим для оказания адресной поддержки творческому бизнесу),

в 76 регионах созданы центры креативных индустрий и кластеры.

Еще один инструмент — мегапроекты, объединяющие разные креативные индустрии, которые должны тянуть за собой смежные сектора и регионы. Пока отобрано семь таких проектов, из них три — уже реализуются, например Discover Russia. Каждый мегапроект, поясняют в Минэкономики, должен приносить измеримые эффекты: рабочие места, инвестиции, налоги, турпоток, экспорт. Кроме того, для улучшения системы управления и статистического учета сектора ведомство готово расширить действующий перечень ОКВЭД с 51 до 68 кодов видов деятельности (см. “Ъ” от 28 ноября 2025 года), чтобы полноценнее отразить масштабы креативной экономики и корректно оценить ее вклад в ВВП. По оценкам Минэкономики, отрасль за счет этого сможет добавить к ВВП 1 процентный пункт, или 2,1 трлн руб.

Венера Петрова