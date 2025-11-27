Креативу перерисовали границы

Для полноценного отражения масштабов креативной экономики, корректной оценки ее вклада в ВВП и выстраивания господдержки сектора Минэкономики разработало проект корректировки перечня видов творческой деятельности. Нынешний список содержит 51 код ОКВЭД. Скорректированный по итогам укрупнения или, наоборот, детализации направлений — 68. Кроме того, Минэкономики предлагает организовать при правительстве Координационный совет по вопросам развития «творческого» бизнеса, призванный создать единую систему управления этим сектором на федеральном и региональном уровне.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Минэкономики донастраивает систему поддержки креативного сектора: подготовленный проект приказа ведомства корректирует перечень «творческих» бизнесов в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Сейчас за ними закреплен 51 код классификатора, сгруппированный по 16 направлениям: «Народные художественные промысла и ремесла», «Арт-индустрия», «Культурное наследие», «Отдых и развлечения», «Мода» (включая ювелирное дело), «Книжное дело», «Исполнительские искусства», «Кино, телевизионные программы и фильмы», «Программное обеспечение», «Видеоигры», «Медиа и СМИ», «Реклама и пиар», «Дизайн», «Архитектура и урбанистика», «Гастрономия» и «Музыка».

Как отмечал ранее глава Минэкономики Максим Решетников, сейчас классификатор не всегда адекватно отражает отраслевую действительность и четкие границы креативных индустрий. В новом перечне — 68 кодов ОКВЭД.

В пояснительной записке к документу отмечается, что изменения направлены на полноценное отражение масштабов креативной экономики и нужны для корректной оценки ее вклада в ВВП (4,1% — в 2024 году, цель к 2030 году — 6%).

Замглавы Минэкономики Татьяна Илюшникова пояснила “Ъ”, что для корректировки перечня совместно с российским отраслевым и научным сообществом, министерствами и Госдумой был проведен анализ опыта 49 стран в сфере креативных индустрий. В результате отдельные направления были укрупнены или, наоборот, детализированы. К примеру, вместо одного кода «Производство изделий народных художественных промыслов» это направление получило десять. «Это означает, что нишевые производители — ремесленники также смогут идентифицировать себя в креативных кодах»,— пояснила замминистра.

Новая группировка — важный шаг на пути к комплексному измерению креативных индустрий, полагает директор центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Евгений Куценко. По его словам, в результате размеры «творческого» бизнеса увеличиваются на 25% (плюс 36,5 тыс. организаций), а общая выручка вырастает на 18,5% (плюс 2 трлн руб.).

Эксперт отмечает, что, хотя общее число направлений не изменилось, содержание ряда креативных индустрий претерпело существенные изменения — во всех случаях речь идет о добавлении новых видов экономической деятельности.

Наибольшие изменения коснулись моды (за счет включения кодов по производству одежды и обуви), народных художественных промыслов и ремесел (включение дизайн-интенсивных производств) и исполнительских искусств.

Дискуссионным вопросом, по его словам, остается судьба специализированной торговли. «С одной стороны, максимально возможный охват цепочки создания стоимости в креативных индустриях соответствует как международным методическим подходам, так и федеральному закону о развитии творческих индустрий. С другой — мы увеличиваем объем экономики этого сектора, включая в него в том числе импорт (что особо значимо для таких индустрий, как мода)»,— поясняет Евгений Куценко. В случае включения в собирательную группировку сектора специализированной торговли его выручка вырастет еще примерно на 2,8 трлн руб., из которых 2,2 трлн придутся на оптовую и розничную торговлю одеждой, обувью и ювелирными изделиями.

Помимо нового перечня, Минэкономики подготовило еще один документ — проект постановления правительства о создании Координационного совета по вопросам развития креативных (творческих) индустрий. Состав совета будет утверждать правительство. Создание нового органа позволит комплексно обсуждать проблемы отрасли, вырабатывать меры поддержки и готовить предложения по совершенствованию регулирования, вовлекая в процесс всех заинтересованных участников, пояснили “Ъ” в ведомстве. Очевидно, что совет должен увязать региональное (по закону о развитии творческих индустрий именно на уровне субъектов сконцентрирована основная господдержка «креатива») и федеральное управление (сейчас сектор курируют сразу шесть ведомств).

Венера Петрова