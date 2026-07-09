Прокурор Петербурга обсудил проблемы Петроградского района с местными ведомствами

Прокурор Санкт-Петербурга Андрей Гуришев посетил с рабочим визитом Петроградский район, где провел совещание в районной прокуратуре и обсудил актуальные вопросы надзорной деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокурор Андрей Гуришев (справа)

Фото: Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга Прокурор Андрей Гуришев (справа)

Фото: Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

Как сообщили в надзорном ведомстве, господин Гуришев заслушал доклад прокурора Петроградского района Макара Куницкого о социально-экономической обстановке, состоянии преступности и работе с обращениями жителей. В ходе встречи с сотрудниками прокуратуры были определены основные направления дальнейшей работы.

Отдельное внимание Андрей Гуришев уделил обращениям граждан по вопросам содержания многоквартирных домов, а также соблюдения законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия.

В рамках поездки прокурор города также посетил Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ». Вместе с ректором Виктором Шелудько он ознакомился с разработанным специалистами вуза портативным рентгеновским аппаратом, который используется для оказания медицинской помощи в зоне боевых действий.

Полученные в ходе поездки сведения будут использованы при планировании надзорной и правозащитной работы прокуратуры города. В ведомстве отметили, что подобные выезды в районы Петербурга будут продолжены на регулярной основе.