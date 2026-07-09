Подозреваемый в убийстве девочки под Петербургом находится под наблюдением врачей

Информация о том, что подозреваемый в убийстве девочки в Тосненском районе Ленинградской области Федор Мехнин пытался покончить с собой, не подтвердилась. Ранее такие сообщения появились в ряде СМИ, однако источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Ъ Северо-Запад», что мужчина не предпринимал попытки свести счеты с жизнью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СМИ сообщали, что подозреваемый якобы пытался свести счеты с жизнью

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга СМИ сообщали, что подозреваемый якобы пытался свести счеты с жизнью

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

По словам собеседника издания, мужчина находится под медицинским наблюдением не из-за подтвержденной попытки суицида, а потому, что еще после задержания и проведения следственных действий врачи отнесли его к категории лиц, склонных к суицидальному поведению.

«Сейчас он содержится в больнице при пенитенциарном учреждении, под наблюдением, как склонный к суициду»,— пояснил источник.

Тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли в лесу вечером 3 июля. За день до этого о пропаже дочери в полицию сообщила 45-летняя женщина, которая пояснила, что та ушла в лес за грибами и так и не вернулась.

Федору Мехнину инкриминируют убийство малолетней (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ранее он уже был судим за грабеж. В материалах дела говорится, что фигурант, находясь у дороги Южная линия в Никольском, угрожая ножом, попытался принудить жертву к действиям сексуального характера, но та оказала сопротивление, и тогда обвиняемый ударил ее не менее 29 раз ножом в шею и спину, а затем задушил рюкзаком.

Сам Мехнин не возражал против ареста и признал вину. Следствие указало, что после преступления он пытался замести следы и даже планировал уехать из страны — при нем нашли более миллиона рублей наличными, которые были сняты со счета уже после убийства.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что Федора Мехнина отправили в СИЗО.

Андрей Кучеров, Карина Дроздецкая