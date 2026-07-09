Топливо сливается с торгов

Реализация бензина на Петербургской бирже 8 июля сократилась до 8,1 тыс. тонн, минимума за всю историю площадки. Торговля замедлилась, поскольку власти намереваются ограничить участие в торгах посредников и перевести независимые НПЗ на прямые договоры с нефтекомпаниями. Это может улучшить положение независимых игроков, но только если цены поставок обеспечат приемлемую маржу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Продажи бензина АИ-92 и АИ-95 на Петербургской бирже за неделю с 1 по 8 июля сократились в 1,9 раза, до 8,1 тыс. тонн, следует из данных Национального биржевого ценового агентства. По словам источника “Ъ” в отрасли, объемы продаж упали до минимума за всю историю биржи. Относительно предыдущего торгового дня объем реализации двух марок снизился на 10%, а относительно 8 июня — на 66,7%. Предложения АИ-98 и АИ-100 отсутствовали второй торговый день подряд.

Сокращение продаж, отмечается в обзоре, связано с отсутствием предложений реализации бензина с нескольких базисов при заводах. К 9 июля не менее девяти российских НПЗ, обеспечивающих биржевые поставки бензина, находятся на внеплановом ремонте.

Как заявил вице-премьер Александр Новак 8 июля на совещании с президентом Владимиром Путиным, повреждение ряда НПЗ из-за атак привело к сокращению производства топлива и изменению маршрутов доставки до потребителей. С учетом роста спроса примерно на треть год к году, пояснял он, увеличились нагрузки на АЗС и выросло время заправки.

По словам господина Новака, для стабилизации ситуации на внутреннем рынке правительство в том числе снизило нормативы биржевых продаж бензина для нефтекомпаний с 15% до 10% (с 1 июля по 30 сентября) и доработало систему, «чтобы исключить перекупщиков на бирже». Александр Новак отметил, что независимые операторы АЗС, которые раньше большую часть топлива покупали на бирже или у посредников, перейдут на прямые взаимоотношения с нефтекомпаниями и региональными операторами. На Петербургской бирже это пока не прокомментировали.

Александр Новак, вице-премьер, 8 июля: Понятно, что текущая ситуация на АЗС вызывает беспокойство у людей.

Предоставление приоритетного доступа к покупке ресурса на бирже конечным потребителям входило в число предложений главы «Роснефти» Игоря Сечина, которые он в конце мая направлял Владимиру Путину. Господин Сечин также предлагал изменить порядок расчета нормативов биржевых продаж топлива для вертикально интегрированных нефтяных компаний, а до восстановления НПЗ приостановить действие нормативов. Против ограничений для посредников на бирже, по данным “Ъ”, была Национальная ассоциация участников товарного рынка.

По словам источника “Ъ” в отрасли, отказ от посредников может быть выгодным для независимых игроков, если удастся организовать прямые поставки по ценам, обеспечивающим АЗС приемлемую маржу.

Биржевые цены из-за лимитов перестали отражать рыночный уровень, объемы продаж остаются крайне низкими, а проданный товар почти не отгружается, добавляет собеседник “Ъ”. На торгах 9 июля цена АИ-92 по индексу европейской части РФ скорректировалась на 0,06%, до 71,12 тыс. руб. за тонну, котировки АИ-95 прибавили 0,03%, до 73,58 тыс. руб. за тонну. По данным “Ъ”, рыночные цены могут в 2–2,5 раза превышать биржевые. Розничные цены на АИ-92 и АИ-95, по данным Росстата, за 29 июня — 6 июля выросли на 2–2,3%, до 70,2–76,2 руб. за литр.

Полная остановка торгов на Петербургской бирже вряд ли возможна, поскольку у нефтекомпаний сохраняются нормативы обязательных продаж, отмечает управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов. К тому же, продолжает он, ситуацию с поставками топлива независимым АЗС может улучшить переход на прямые договоры в обход перекупщиков. Пока на рынке, несмотря на усилия властей, сохраняется дефицит, и в высокий сезон розничные цены продолжат рост, добавляет он.

По данным Kpler, в июне переработка нефти в РФ снизилась до минимального за последние годы уровня — 4,1 млн баррелей в сутки (б/c). В июле—сентябре показатель может вырасти до 4,4–5 млн б/с, но останется меньше, чем в 2024–2025 годах.

Ольга Озембловская