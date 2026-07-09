Смольный определил порядок компенсаций пострадавшим при терактах

Власти Петербурга подготовили проект постановления, который устанавливает порядок выплат гражданам и организациям, пострадавшим в результате террористических актов и при их пресечении. Документ опубликован для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Согласно проекту, семьи погибших смогут получить единовременную выплату в размере 1 567 500 рублей. Эта сумма будет распределяться между всеми членами семьи в равных долях.

Для пострадавших предусмотрены компенсации в зависимости от тяжести полученных травм — от 313,5 тыс. до 627 тыс. рублей. Заложникам, не получившим телесных повреждений, предлагается выплачивать 156,7 тыс. рублей.

Также документ предусматривает выплаты за утраченное имущество первой необходимости: 78,3 тыс. рублей — при частичной утрате и 156,7 тыс. рублей — при полной. Юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут рассчитывать на единовременную компенсацию в размере 300 тыс. рублей за каждое пострадавшее предприятие.

Получить выплаты можно будет только один раз. Для иностранных граждан и лиц без гражданства такое право предусмотрено при условии постоянного проживания в России.

Карина Дроздецкая