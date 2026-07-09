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Появились подробности пожара в центре Петербурга

Стали известны подробности пожара, который днем 9 июля произошел на Итальянской улице в центре Петербурга.

В момент происшествия в театре находились только сотрудники

В момент происшествия в театре находились только сотрудники

Фото: Олег Карузов

В момент происшествия в театре находились только сотрудники

Фото: Олег Карузов

Как сообщили в городском МЧС, возгорание началось на сцене театра имени В. Ф. Комиссаржевской. После этого сработали автоматические системы противопожарной защиты и оповещения, что позволило пожарным в кратчайшие сроки локализовать и ликвидировать огонь.

В момент происшествия в театре находились только сотрудники — около 40 человек. Все они самостоятельно эвакуировались. Пострадавших нет.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в 16:10. Из-за возгорания ему был присвоен повышенный ранг № 2, однако после локализации пожара его понизили до № 1-БИС. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Карина Дроздецкая

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