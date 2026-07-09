На Дону победителем программы «Мама-предприниматель» стала основательница онлайн-школы английского языка

В Ростовской области подвели итоги регионального этапа федеральной программы «Мама-предприниматель». Победителем стала ростовчанка Анна Кондрашина с проектом онлайн-школы английского языка. В конце года она представит регион на федеральном этапе конкурса в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ростовчанка Анна Кондрашина

Фото: Мой Бизнес Ростовчанка Анна Кондрашина

Фото: Мой Бизнес

Как сообщили организаторы, в этом году в образовательной программе приняли участие более 150 жительниц Ростовской области. В финал вышли 23 участницы муниципальных этапов, прошедших в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске и Шахтах. Защита проектов состоялась 7 июля в донском Центре креативных индустрий. По словам начальника управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Ростовской области Любови Ивановой, значительная часть представленных проектов связана с социальной сферой — образованием, здравоохранением, развитием детей и созданием доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Победивший проект посвящен обучению иностранным языкам с использованием игровых технологий и инструментов искусственного интеллекта.

«На проекте мне помогли структурировать финансовую модель. Теперь планирую запуск онлайн-школы, получение лицензии и расширение команды», — сообщила Анна Кондрашина.

Победительница представит Ростовскую область в финале программы, где участники будут претендовать на гранты в размере 1 млн, 500 тыс. и 250 тыс. руб.

Региональным оператором программы выступает Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства при поддержке правительства и министерства экономического развития Ростовской области.