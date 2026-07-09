Алиханов: решение об утильсборе на железнодорожную технику пока не принято
Правительство еще не приняло решение о введении утильсбора на железнодорожную технику, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на форуме «Иннопром». По его словам, оно будет зависеть от объема поступлений.
Антон Алиханов
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Министр заявил, что губернаторы и представители отрасли видят расширяющиеся возможности со стороны конкурентов и просят «принять превентивные защитные меры». От кого именно исходит инициатива, глава ведомства не уточнял.
Речь идет о сборе в отношении подвижного состава, добавил министр промышленности и торговли. Вместе с этим он добавил, что Россия полностью закрывает потребности внутреннего рынка, а импорт занимает несущественную долю. «Если утильсбор будет введен, то речь будет идти, скорее всего, о разовых платежах»,— приводит слова Антона Алиханова «Интерфакс».
О вероятном введении такого утильсбора господин Алиханов рассказал на том же форуме 7 июля. По его словам, Минпромторг «постоянно ищет источники пополнения бюджета и ресурсов для поддержки промышленности».
Утилизационный сбор — это специальный платеж за утилизацию авто по технологическим и экологическим нормам. Его необходимо вносить при ввозе машины в Россию или при выпуске автомобиля отечественного производства. Ставку утильсбора повысили с 1 декабря 2025 года. Власти прогнозируют, что поступления от утилизационного сбора в российский бюджет в 2026–2028 годах могут составить 5,9 трлн руб.