Алиханов: решение об утильсборе на железнодорожную технику пока не принято

Правительство еще не приняло решение о введении утильсбора на железнодорожную технику, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на форуме «Иннопром». По его словам, оно будет зависеть от объема поступлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Алиханов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Антон Алиханов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Министр заявил, что губернаторы и представители отрасли видят расширяющиеся возможности со стороны конкурентов и просят «принять превентивные защитные меры». От кого именно исходит инициатива, глава ведомства не уточнял.

Речь идет о сборе в отношении подвижного состава, добавил министр промышленности и торговли. Вместе с этим он добавил, что Россия полностью закрывает потребности внутреннего рынка, а импорт занимает несущественную долю. «Если утильсбор будет введен, то речь будет идти, скорее всего, о разовых платежах»,— приводит слова Антона Алиханова «Интерфакс».

О вероятном введении такого утильсбора господин Алиханов рассказал на том же форуме 7 июля. По его словам, Минпромторг «постоянно ищет источники пополнения бюджета и ресурсов для поддержки промышленности».

Утилизационный сбор — это специальный платеж за утилизацию авто по технологическим и экологическим нормам. Его необходимо вносить при ввозе машины в Россию или при выпуске автомобиля отечественного производства. Ставку утильсбора повысили с 1 декабря 2025 года. Власти прогнозируют, что поступления от утилизационного сбора в российский бюджет в 2026–2028 годах могут составить 5,9 трлн руб.