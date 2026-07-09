В Ленобласти готовят полигон для испытаний безбалластного пути будущей ВСМ

На перегоне Саблино — Тосно в Ленинградской области завершается строительство участка для испытаний будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ) Петербург — Москва. Здесь проверят безбалластный путь — конструкцию, в которой рельсы укладываются не на привычный щебень, а на специальные бетонные плиты. Такая технология обеспечивает большую устойчивость и позволяет поездам двигаться на высоких скоростях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Испытания будут проходить под нагрузкой от проходящих «Сапсанов»

Фото: Инфоцентр ВСМ Испытания будут проходить под нагрузкой от проходящих «Сапсанов»

Фото: Инфоцентр ВСМ

Как сообщили в инфоцентре ВСМ, испытания будут проходить под нагрузкой от проходящих «Сапсанов». Сейчас на участке уже подготовили земляное полотно, установили бетонные основания и завершают укладку 263 плит. Их монтируют с точностью до одного миллиметра с помощью роботизированного оборудования и специального программного обеспечения.

Полигон протяженностью 1050 метров также включает два стрелочных перевода новой конструкции, которые впервые применяются в России. Они рассчитаны на движение поездов со скоростью до 400 км/ч по прямому пути и до 120 км/ч при переводе на боковой путь.

После завершения работ специалисты смогут проверить все основные элементы инфраструктуры будущей ВСМ — от основания пути до рельсовых креплений и стрелочных переводов.

ВСМ Петербург — Москва — один из самых масштабных и ожидаемых инфраструктурных проектов в России. Новая линия позволит поездам развивать скорость до 400 км/ч, сокращая время в пути между столицами до 2 часов 15 минут (вместо нынешних 4 часов на «Сапсане»).

Карина Дроздецкая