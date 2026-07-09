Опера «Норма», японский боевик и танцевальное киберпанк-шоу

В эти выходные жители и гости донской столицы смогут посетить музыкальный фестиваль, спектакли, посмотреть танцевальное шоу и посетить экскурсию, в которой гид расскажет об истории криминального мира города. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

10 июля в 16:00 в клубе Embargo на Левом берегу пройдет ежегодный музыкальный фестиваль Random Fest. Ростов стал одним из восьми городов, в которых пройдет фестиваль. В лайн-ап в этом году вошли OGBuda, MAYOT, Toxi$, 163ONMYNECK, Instrinna и Джон Гарик, сказано в описании.

Стоимость билетов — от 3100 руб. (16+)

10 июля в 19:00 артисты творческого объединения «Классик-концерт» в ростовской филармонии исполнят программу «Дорога в Неаполь», в которую вошли самые знаменитые неаполитанские песни. В программе — композиции Станислао Гастальдони, Винченцо де Мельо, Джованни Батиста Перголези, Руджеро Леонкавалло и других итальянских композиторов.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

В доме культуры «Ростсельмаш» 11 июля в 18:00 состоится концерт симфонического концерта при свечах «Главная музыка столетия». В программу вошли хиты Queen, The Beatles, Nirvana, Майкла Джексона, АBBA, Eminem, The Rolling Stones, Джастина Тимберлейка и других мировых исполнителей.

Стоимость билетов — от 1690 руб. (6+)

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Какие спектакли посетить

10 июля в 18:30 в ростовском театре драмы им. Горького состоится спектакль «Женитьба» по одноименной пьесе Николая Гоголя. Главными героями комедии выступают нерешительный жених Подколесин, сводница Фекла Ивановна, а также невеста Агафья Тихоновна, которых объединяет стремление к счастью и любви.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

11 июля в 17:00 в «МУХА театр» пройдет кукольный спектакль «Онтье». Вдохновленный отрывком из книги китайского философа Чжуан-цзы, спектакль повествует о рыбаке, его маленьком острове и о безграничной любви.

Стоимость билетов — 1200 руб. (0+)

12 июля в 19:00 театр «Человек в кубе» представляет поэтический спектакль «Рас-стояние» режиссера Катерины Рындиной. В постановке звучат стихи Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Саши Черного, а также романсы на стихи русских поэтов в сопровождении живой музыки.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (12+)

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Что смотреть в кино

В пятницу и в выходные в кинотеатрах Ростова-на-Дону можно посмотреть боевик «Живая ярость» японского режиссера Кэндзи Танигаки. В центре сюжета — похищение дочери мастера-ремесленника Ван Вэя. Он отправляется на ее поиски вместе с журналистом, чья жена тоже пропала.

Стоимость билетов — от 420 руб. (18+)

11 июля в кинотеатре «Горизонт Cinema&Emotion» пройдет показ оперы Винченцо Беллини «Норма» в постановке Василия Бархатова. Спектакль стал одним из главных событий нынешнего музыкально-театрального сезона в Вене. Действие либретто «Нормы» Винченцо Беллини происходит во времена Римской империи, захватившей Галлию. В современной постановке речь идет о гражданском противостоянии внутри одной неназванной страны. Ее рабочие недовольны установившимся персоналистским режимом, а неформальным лидером неповиновения становится женщина Норма.

Стоимость билетов — от 850 руб. (16+)

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Что смотреть в кино

10 июля в 18:00 в областном доме народного творчества состоится танцевальное шоу «Жажда» от команды «Адреналин». Мужской коллектив покажет историю о «пробужденных» в стиле киберпанк, рассказывающую о поиске Избранного, о любви, и о жертве, превращающей человека в сверхчеловека.

Стоимость билетов — от 300 руб. (18+)

12 июля ростовчане и гости города могут посетить экскурсию «Ростов-папа» о криминальном мире города. Посетителям расскажут о громких преступлениях прошлых веков, таких как ограбления банков, фальшивомонетничестве, а также о воровских «малинах», городских бандах а «виртуозных» кражах, обещают организаторы.

Стоимость билетов — 12 520 руб. (16+)

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