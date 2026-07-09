Приговор за хищение 14,7 млн у вкладчиков «Таврического» банка оставили в силе

Ленинградский областной суд оставил без изменения приговор бывшему заместителю директора Сосновоборского операционного офиса «Таврического» банка Галине Барановой и ведущему клиентскому менеджеру этого подразделения Вере Барановой, сообщили в пресс-службе агентства по страхованию вкладов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Банк России отозвал лицензию у «Таврического» банка в 2025 году

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Банк России отозвал лицензию у «Таврического» банка в 2025 году

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Женщин ранее признали виновными в хищении 14,7 млн рублей со счетов вкладчиков банка. В 2025 году им назначили условные сроки: Галине Барановой — 3 года 6 месяцев, Вере Барановой — 3 года лишения свободы.

Апелляционная инстанция 8 июля 2026 года не стала менять решение суда. Приговор вступил в законную силу.

Иск агентства по страхованию вкладов в интересах банка на 8,1 млн рублей будет рассмотрен в рамках гражданского судопроизводства. Арест на имущество Галины Барановой сохранен.

Напомним, Банк России отозвал лицензию у «Таврического» банка в 2025 году из-за отсутствия перспектив дальнейшей реализации модели санации.

Карина Дроздецкая