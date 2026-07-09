Ростовский облсуд обязал подозреваемого в тройном убийстве исполнить обязательства перед детьми

Ростовский областной суд обязал бывшего сотрудника правоохранительных органов Евгения У., которого следствие считает подозреваемым в тройном убийстве в Таганроге, исполнить обязательства перед тремя несовершеннолетними детьми и оформить на них доли в принадлежащем ему доме. Об этом говорится в апелляционном определении суда от 8 октября 2025 года, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в феврале 2023 года администрация Таганрога разрешила продажу квартиры, доли в которой принадлежали троим несовершеннолетним детям. Одним из условий сделки стало обязательство родителей оформить на каждого ребенка по 1/9 доли в жилом доме площадью 291,5 кв. м и по 1/1000 доли земельного участка, собственником которых являлся Евгений У.

Квартира была продана уже 7 марта 2023 года, однако предусмотренное постановлением администрации обязательство исполнено не было. После этого мать детей, действуя в их интересах, обратилась в суд.

Таганрогский городской суд первоначально отказал в удовлетворении иска. Однако Ростовский областной суд отменил это решение. Апелляционная инстанция указала, что после продажи квартиры родители были обязаны исполнить условия, на которых органы опеки согласовали сделку, и восстановить имущественные права несовершеннолетних.

В ходе процесса Евгений У. утверждал, что данное им обязательство является недействительным и было подписано под влиянием обмана. Суд отклонил этот довод, указав, что требования о признании обязательства недействительным ответчик не заявлял, поэтому этот вопрос не являлся предметом рассмотрения.

В результате апелляционная инстанция обязала Евгения У. в течение месяца обеспечить государственную регистрацию на имя каждого из троих детей по 1/9 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом и по 1/1000 доли земельного участка.

Напомним, утром 9 июля в Таганроге были убиты три человека. По версии следствия, в совершении преступления подозревается бывший сотрудник правоохранительных органов Евгений У. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Следствие устанавливает мотив преступления.

Валерий Климов