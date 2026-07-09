Более 30 мероприятий пройдет в Екатеринбурге в День города

В Екатеринбурге представили план празднования Дня города. Праздник стартует 28 июля и продлится до 22 августа, запланировано более 30 мероприятий, сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рота почетного караула у памятника основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Рота почетного караула у памятника основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Еще в апреле городские депутаты поддержали инициативу администрации Екатеринбурга о переносе празднования Дня города с третьей на первую субботу августа. Поводом для переноса этой даты послужил тот факт, что именно 1 августа 1723 года по указу Георга Вильгельма де Геннина в Екатеринбург переехала горнозаводская администрация»,— напомнил глава Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании оргкомитета.

Праздник откроют соревнования по парусному спорту «Кубок Екатеринбурга—2026». Мероприятие пройдет с 28 июля по 2 августа на площадке яхт-клуба «Коматек».

В Историческом сквере 31 июля пройдет концерт Уральского государственного русского оркестра, где гости смогут услышать известные рок-композиции в классической аранжировке.

Первым событием 1 августа станет традиционное возложение цветов к памятнику основателям города Татищеву и де Геннину. После этого в Историческом сквере начнется торжественная церемония открытия Дня города.

Далее на главной сцене в Историческом сквере состоится ежегодная Городская свадьба, а после этого — Фестиваль духовых оркестров.

Вечером на сцене будут выбирать «Мисс Екатеринбург», а продолжит праздник гала-концерт в честь Уральского рока, где выступят Сергей Бобунец, Настя Полева, группа «Урфин Джюс», и другие.

Русская медная компания (РМК) в День города 1 и 2 августа во второй раз проведет фестиваль «Энергия РМК» в спортивном квартале «Архангел Михаил». Для гостей пройдут турниры по единоборствам, соревнования в скейт-парке «РМК Экстрим, а также выставка машин будущего Музея уникальных спортивных автомобилей и высоких технологий.

На Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа в рамках проекта «Лето с МТС» гости смогут посетить бренд-зону со спортивными и настольными играми, активностями для детей, живой музыкой и диджей-сетами на закате, а также выступлениями приглашенных артистов.

В Центрального парке культуры и отдыха имени Маяковского пройдет джазовый фестиваль «Послушайте», хедлайнерами которого станут Варвара Визбор, Александр Скляр, Максим Пиганов, Саша Алмазова, Dizzy Dutch Duck.

В парке Литературного квартала и на площадках музеев с 1 по 8 августа пройдет фестиваль «Уральский променад». В рамках программы зрители смогут увидеть спектакли «Горный царь», «Сад сомнений имени Кормильцева», «Золото», «По следам Свердловского рок-клуба».

Завершится 1 августа праздничным салютом над акваторией Городского пруда.

В прошлом году День города Екатеринбург праздновал 16 августа. На празднике выступила певица Алсу, Big Baby Tape, Gayazovs Brothers и другие. На событии прошел турнир по баскетболу, конкурс диджеев и выставка ретро-автомобилей.

Виктория Биц